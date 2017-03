O estado da Avenida Daniel Clemente, que dá acesso à “Rodovia do Peixe” e ao Distrito Industrial Rondonópolis (o mais antigo da cidade), é de abandono. O mato começa a tomar conta do canteiro central da avenida, principalmente no trecho próximo à BR-364, e os buracos se proliferam pelo pavimento.

A falta de poda e manutenção no canteiro central tem chamado a atenção dos motoristas que trafegam na Daniel Clemente, especialmente por ser uma via de grande movimento e acessada por muitas pessoas de fora da cidade que vão em direção à “Rodovia do Peixe” e ao Distrito Industrial. Dessa forma, a situação da via acaba depondo contra a imagem do município.

Os buracos na Daniel Clemente vêm se intensificando com o aumento do tráfego de veículos na via, principalmente de carretas em direção ao Distrito Industrial. Isso vem ocorrendo devido ao rompimento de bueiro que corta a Avenida Anselmo Cardinal, a principal via de acesso ao Distrito Industrial, que está interditada.

Wagner Moreira, do bairro Jardim Ana Carla, disse à reportagem que a existência dos buracos na Avenida Daniel Clemente causa muita preocupação aos moradores, devido ao risco de acidentes. Além de cobrar o reparo dos buracos, ele critica a demora da Prefeitura em consertar a via principal de acesso ao Distrito Industrial, o que vem desviando o tráfego para a Daniel Clemente.

A Avenida Daniel Clemente sempre foi alvo de muita reclamação, com relação ao tráfego intenso e ao excesso de velocidade dos motoristas. A Prefeitura instalou radares no local, o que amenizou o problema de velocidade, mas, com a interdição da Anselmo Cardinal, a situação com relação ao fluxo pesado piorou.

Fica a cobrança para que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) possa atuar com operação tapa-buraco no pavimento e poda/limpeza do canteiro central da Daniel Clemente o quanto antes.