Uma máquina retroescavadeira furtada foi recuperada pela Polícia Judiciária Civil (PJC) de Rondonópolis em ação desenvolvida na manhã de sábado passado (4) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. Segundo a PJC, o furto do maquinário ocorreu no dia 26 de fevereiro em um canteiro de obras no bairro Sagrada Família. Mais informações na edição desta terça-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.