Mais de 30 blocos desfilam neste fim de semana pelas ruas do Rio – 13h41′

O carnaval oficial acabou na Quarta-Feira de Cinzas (1º), mas não para os foliões do Rio de Janeiro. Até amanhã (5), pelo menos 30 blocos oficiais desfilam na cidade, da zona norte à zona oeste. Os destaques são o Monobloco, no centro, neste domingo, e Mulheres de Chico, hoje (4), no Leme.

Neste sábado, a festa começou cedo, levando milhares de pessoas no Bloco das Poderosas, com a cantora Anitta à frente. Desde as 9h, ela arrastou com seus sucessos uma multidão, incluindo famosos. Os foliões encheram a Rua Primeiro de Março, no centro.

Ao longo do dia, ainda estão previstos o tradicional bloco Mulheres de Chico, que homenageia o cantor Chico Burque e desfila no Leme, a partir das 16h, próximo ao Costão; o Bafafá, às 17h, em Ipanema, e Tambores de Olokun, no Aterro do Flamengo, às 16h, somente na zona sul. Aí Sim sai na Tijuca, a partir das 14h, e a Banda Devassa, da Penha, também na zona norte, às16h. Com foliões e fantasias irreverentes, o Ciganas Feiticeiras de Olaria está previsto para as 15h.

Na Lapa, na região central da cidade, a agitação desta tarde é com o bloco Berço do Samba, com concentração às 17h, próximo aos Arcos da Lapa, e o Furukuteu, na Rua Riachuelo.

Para o domingo, são pelo menos mais 14 opções. A mais aguardada é o desfile do Monobloco, que em 2016 arrastou mais de 350 mil pessoas no centro e deve chegar a 500 mil foliões no desfile deste ano. O trio com os ritmistas sai às 9h da Rua Primeiro de Março.

Quem preferir evitar blocos lotados, ainda pode conferir amanhã o Herdeiros da Vila, a partir das 18h, em Vila Isabel, na zona norte; a Galinha do Meio-Dia, em Ipanema; o Boka de Espuma, em Botafogo; o Tô no Recreio, no Recreio, zona oeste.

A programação de domingo inclui ainda desfiles pelas ladeiras de Santa Teresa, com o Bonde da Folia, às 13h. Em Copacabana, a folia é com o Broxadão, às 11h, e na Ilha do Governador, zona norte, com Quem Vai Vai, Quem não Vai Não Cagueta, às 14h.

