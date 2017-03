Ex-presidente é um dos sete réus em ação penal que apura suspeita de obstrução dos trabalhos da Lava Jato

Em depoimento de cerca de uma hora ontem (14) à Justiça Federal de Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que tenha atuado para obstruir a Operação Lava Jato . Ele disse também, em alusão as investigações envolvendo seu nome, que há três anos vem sendo vítima de um “massacre”. Lula é um dos sete réus em ação penal que apura suspeita de obstrução dos trabalhos da Lava Jato. O processo, aberto em julho do ano passado, verifica se houve uma tentativa do grupo de convencer o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró a não fechar acordo de delação premiada.

Segundo as investigações, Lula, o senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido-MS), o ex-chefe de gabinete de Delcídio Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves – sócio do BTG Pactual –, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bumlai e o filho dele, Maurício Bumlai, teriam tentado impedir que Cerveró revelasse à Justiça detalhes do esquema de corrupção que atuava na Petrobras em troca de uma redução da pena.

Esta é a primeira vez que Lula depõe como réu na Lava Jato. Questionado pelo juiz Ricardo Leite se os fatos presentes na denúncia são verdadeiros ou falsos, o ex-presidente respondeu que são falsos. “Há mais ou menos três anos, doutor, eu tenho sido vítima de uma… eu diria quase que de um massacre. Ou seja, eu acho que todos aqui têm dimensão que um cidadão que foi um presidente da República […] de repente é pego de surpresa por manchetes de jornais e televisão todo dia, todo santo dia, no café da manhã, no almoço e na janta alguém insinuando ‘tal empresário vai prestar uma delação e vai acusar o Lula, tal deputado vai prestar uma delação e vai acusar o Lula. Agora vou prender fulano, agora vão pegar o Lula, prenderam o Bumlai, vai delatar o Lula, prenderam o Delcídio, vai delatar o Lula, prenderam o Papa, vão delatar o Lula’. Estou esperando pacientemente”, afirmou o ex-presidente ao juiz.

“O senhor sabe o que que é o senhor acordar todo dia achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso?”, completou Lula.

O ex-presidente também enfatizou que entre pessoas presas na Lava Jato, empresários e políticos, não há ninguém que tenha dado ou recebido dinheiro dele. “Eu duvido, antes, durante e depois [do mandato], os que estão presos e os que vão ser presos, que tenha um empresário, um político, que tenha a coragem de dizer que um dia me deu dez reais, que tenha coragem de dizer que Lula deu cinco centavos pra ele.”

Lula disse que passou os oito anos de seu governo sem participar de jantares e aniversários para evitar situações com pessoas pedindo favores. “Fiquei oito anos no meu mandato, doutor, oito anos sem ir a um jantar, um aniversário, um casamento exatamente para não dar pretexto de aparecer aqueles que vão tomar meu champanhe e pedir um favor e vem tirar fotografia com celular pra depois depois explorar essa fotografia”, afirmou o ex-presidente ao juiz.

CERVERÓ E BUMLAI – Lula afirmou que não tinha contato com o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. “Eu não conheço o Cerveró, conheço agora que ele ficou famoso”, disse. “Quem falava com o Cerveró era o Delcídio, que era amigo do Cerveró”.

O ex-presidente disse ter “quase certeza” de que Cerveró foi indicado ao cargo na estatal pelo PMDB. Ele ressaltou que todos os nomes indicados ao conselho de administração da Petrobras eram pessoas com “capacidade técnica”. Sobre Bumlai, Lula afirmou ter “profundo respeito”, mas ponderou que não tratava de negócios com o pecuarista.

‘CHATEADO’ COM DELCÍDIO – Lula disse ainda que ficou “chateado” com as declarações do senador cassado Delcídio do Amaral, que era do PT. Em delação premiada, Delcídio disse que o ex-presidente tinha conhecimento do esquema de corrupção que atuou na Petrobras e agiu para barrar as investigações da Operação Lava Jato. “Eu fico chateado por uma ilação feita nesse processo contra mim pelo senador Delcídio. Portanto, eu gostaria de dizer que eu estou aqui pra responder a toda e qualquer pergunta”, disse Lula. Questionado pelo juiz se conversou sobre a Lava Jato com Delcídio, o ex-presidente respondeu: “Da Lava Jato, hoje no Brasil, a gente fala no café, no almoço, na janta e ainda depois da novela. Só passa isso na televisão.”

O juiz perguntou para Lula sobre a versão de Delcídio de que o ex-presidente teria pedido ao senador cassado comprar o silêncio de Cerveró. Lula disse que o único brasileiro que poderia ter medo de um depoimento do ex-diretor era o próprio Delcídio. “Doutor, só tem um brasileiro que poderia ter medo de um depoimento do Cerveró pela relação que tinha com ele, que é o Delcídio. Eu não tinha relação com o Cerveró, portanto, eu não tive nenhuma preocupação com o depoimento de nenhum dos empresários, de nenhum diretor da Petrobras porque não tem essa relação com eles. Portanto, o Delcidio contou uma inverdade nesse processo”, afirmou Lula.