Diante de tanta intolerância que tenho visto pelo mundo afora decidi escrever este texto para narrar um aprendizado sobre racismo proporcionado pela minha mãe quando ainda era uma criança. Se não fossem as lições de minha mãe a respeito das diferenças não saberia dizer que ser humano teria me tornado. Por esta razão, compartilho com vocês minha experiência na esperança de um mundo mais igualitário, harmonioso e, principalmente, pautado pelo respeito ao outro, independentemente de sua cor, raça, crenças e outras diferenças que faz do ser humano um ser único.

De todas as situações e ensinamentos passados por minha mãe, creio que suas lições sobre racismo foram as mais marcantes para mim. Não sei dizer como iniciou ou o porquê, contudo, entre os 4 e 5 anos, comecei a desenvolver comportamentos preconceituosos em relação às pessoas de pele mais escura. Nessa idade, não sabia o que significava tal ato. É incontestável o fato de que fui racista quando criança.

O ponto alto dessa situação ocorreu quando a melhor amiga de minha mãe foi visitá-la acompanhada por seu filho. Até então, tudo estava as mil maravilhas. Entretanto, aquele encontro tão agradável tornou-se constrangedor quando minha mãe sugeriu que eu brincasse com o filho de sua amiga. Segundo relato de minha mãe recusei e disse a seguinte frase: “Eu não mamãe, ele é preto e feio. Não quero brincar com ele”.

Minha mãe ficou super constrangida com meu comportamento. Quando a amiga de minha mãe foi embora, furiosa com aquela situação por assistir ao sofrimento de seu filho a chorar sem parar, na minha inocência de criança não conseguia entender o que tinha feito de errado.

No mesmo dia, depois do jantar minha mãe apenas virou-se para mim e disse: – Durma cedo, porque amanhã iremos com sua avó na loja de brinquedos comprar um presente para você.

Fui dormir contente, sabendo que ganharia um presente. Não imaginava o que viria a acontecer. Lembro-me exatamente de como tudo ocorreu, apesar de minha pouca idade. O meu ‘eu’ criança entrando em uma loja toda colorida, alegre por causa de um brinquedo. Recordo-me que minha mãe e minha avó, logo ao adentrarmos à loja, me levaram para uma prateleira com várias bonecas, cada uma mais linda do que a outra.

Minha avó, então, me mostrou a boneca com um bebê que eu tanto queria. Estava muito feliz, até que ela pegou outra boneca que estava ao lado. Era o mesmo exemplar e com o mesmo estilo de cabelo. A única diferença da segunda boneca para a primeira, era a cor da sua pele.

No mesmo instante, disse que não a queria. Minha mãe imediatamente retrucou, me perguntando qual o motivo: – Por que? Não era a boneca que você queria?

Quando neguei e disse que era a branca, ela pegou ambas as bonecas se abaixou na minha frente e disse: – Mas porque você não quer? O que elas têm de diferente? Ao responder que era a cor, mais uma vez ela rebateu: -Elas são bebês da mesma forma, não está vendo? Elas são iguais, não importa a cor de cada uma. A mamãe não quer que você trate mal as pessoas só porque a cor delas é diferente.

A partir de então, comecei a conviver com a minha pequena boneca de pele escura e todos os dias, através dela, observava que meu comportamento estava errado. O que fazia era mal, mesmo sem saber nomear, aquilo que fiz para aquele garotinho era algo ruim e que realmente o machucou.

Durante meu crescimento, por muitas vezes, me perguntei sobre o que seria de mim sem essa lição sobre racismo dada pela minha mãe. Se não fosse sua atitude, que tipo de ser humano eu me tornaria? É claro, que no dia em que a envergonhei, minha mãe poderia ter apenas me castigado, contudo não saberia dizer se teria resultado em algo bom. A sua fé em que eu pudesse compreender meu erro, por meio de um ensinamento, é o que marcou minha consciência como humana, mesmo que ainda menina.

Creio que é seguro dizer que o racismo fez parte da minha infância, pois essa realidade poderia ter perdurado se não fosse a intervenção de minha mãe em minha formação ética como ser humano. Ninguém nasce dessa forma, simplesmente, se torna. Portanto, ao não combater esse racismo, ele começa a consumir o nosso melhor: – A nossa compaixão e solidariedade com o próximo.

Hoje, sei que se educássemos nossas crianças para melhores, mais humanos e conscientes que as diferenças sempre irão fazer parte de nossas vidas, o mundo seria bem melhor. Precisamos aprender a respeitar e conviver com o diferente. Somente, assim, não rejeitando as diferenças e o resultado delas podemos construir uma sociedade mais altruísta em direção ao próximo.

Quem sabe, talvez, algum dia consigamos conviver com o diferente sem hostilidades. Se tivermos sorte, não será tarde demais para moldar nosso lado mais humano e solidário. Com amor, digo NÃO ao RACISMO e abomino qualquer forma de preconceito.

(*) STEFFANI BARBOSA DA SILVA é brasileira, de cor branca, mas como muitas famílias desse país chamado Brasil, é fruto de miscigenação com parentes negros. Atualmente é acadêmica do 1º. ano do curso de Biblioteconomia, da Universidade Federal de Mato Grosso.