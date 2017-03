Com a popularização dos celulares, a venda de chips de operadoras de telefonia móvel se expandiu e, atualmente, a facilidade para adquirir um chip é enorme. Eles estão à venda em padarias, papelarias, minimercados, lojas, bancas de revistas, lojas credenciadas pelas operadoras, lojas oficiais e com vendedores nas ruas, algo muito comum na região Central de Rondonópolis.

Um leitor do jornal A TRIBUNA, que pediu para não ser identificado, relatou ter sofrido um golpe no centro da cidade, ao comprar um chip para o celular de sua esposa. “Comprei o chip com uma vendedora de rua, passei meus dados, incluindo o CPF, ela então fez o meu cadastro. Paguei R$ 15,00 no chip e coloquei mais R$ 20,00 de crédito. À noite, sem que tivéssemos efetuados sequer uma ligação, minha esposa ligou para sua mãe e descobriu que só havia R$ 10 de crédito. Liguei para a operadora para verificar a razão, e acabei descobrindo que a linha não estava cadastrada no meu CPF, mas sim no de outra pessoa, que sequer conheço”, contou.

O leitor disse que procurou a vendedora, que já estava em outro ponto do Centro no dia seguinte, e após várias tratativas para tentar solucionar o problema, nem a operadora, nem uma loja credenciada e nem mesmo a vendedora fizeram a devolução do dinheiro ou a entrega de um novo chip.

“Achei estranho porque quando procurei a vendedora, ela chamou um homem que seria seu supervisor de vendas, mas o mesmo não usava uniforme, não tinha crachá e ao perguntar qual seria o CNPJ da empresa em que ele trabalhava, o mesmo disse que a empresa não tinha. Fiquei me perguntando o que eles fazem com o CPF do cliente, quem é essa pessoa que tem a linha que seria minha em seu nome e quem fica com o dinheiro do crédito que colocamos e que não foi efetuado por completo”, questiona.

Ainda conforme o relato, enquanto tentava resolver a situação, teve conhecimento de mais pessoas que caíram no mesmo golpe. O leitor disse que irá registrar um Boletim de Ocorrência (BO), para que a situação chegue ao conhecimento da polícia.