Tratam-se das primeiras obras públicas lançadas pela nova gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), de Rondonópolis.

Nem bem foram lançadas e três obras públicas no Residencial Lúcia Maggi já estão paradas. Tratam-se das primeiras obras lançadas pela nova gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, em solenidade realizada no dia 19 de janeiro deste ano, mas que, em menos de dois meses, já foram paralisadas. A denúncia foi feita ao Jornal A TRIBUNA pelo Observatório Social de Rondonópolis, organismo que atua em prol da vigilância social.

As obras em questão são de uma creche, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um centro comunitário e estão orçadas em cerca de R$ 1,348 milhão, sendo resultado de uma parceria entre Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Rondonópolis. Os serviços eram para estar em pleno andamento para que os prédios fossem entregues entre outubro e novembro deste ano, mas estão sem trabalhadores há algumas semanas.

Segundo o Observatório Social de Rondonópolis, nessa situação, há testemunho de morador de que materiais como tijolos, madeiras e até fios de energia das obras estão sendo furtados. Outro morador, que também atuava na obra, reclamou ao organismo que estava há 3 meses sem receber. Agora o Observatório Social informou que vai encaminhar um ofício ao Ministério Público relatando o quadro vivenciado no canteiro dessas obras.

A presidente do Observatório Social de Rondonópolis, a advogada Shirlei Mesquita Sandim, disse à reportagem que é “muito crítico” constatar a paralisação de obras que mal foram iniciadas pela nova gestão municipal. “Estamos com menos de 90 dias de mandato e não estamos vendo as coisas acontecerem. Parece que estão perdidos. Já era para os serviços estarem começando a parecer”, avaliou a advogada.

Para Shirlei Sandim, os prejuízos com a paralisação de obras são claros, com a deterioração dos serviços com a ação do tempo e ainda a ameaça/consumação de furtos. Ela externou que percebe que as obras públicas em Rondonópolis não estão tendo a devida fiscalização, informando que a lei que rege as licitações (8.666/93) estabelece que todo contrato de obra firmado pelo poder público tem que ter um fiscal para acompanhar a sua execução.

No caso das obras lançadas por Pátio, o projeto da creche compreende 684 metros quadrados de área construída, abrigando quatro salas de aula, entre outras dependências; o projeto da UBS contempla 370 metros quadrados de área construída, contando também com sala de odontologia; e o projeto do centro comunitário prevê 235 metros, disponibilizando espaço para as atividades da comunidade. Os serviços estão sob responsabilidade da empresa Wilmar Wenck Construções.

Procurada pelo Jornal A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis informou que as obras físicas desses projetos no Residencial Lúcia Maggi estavam aguardando o andamento de questões burocráticas, mas que já foram resolvidas. Contudo, não foram explicadas quais questões seriam estas. Repassou ainda que, na próxima semana, os moradores já vão contemplar pessoal trabalhando normalmente no local.