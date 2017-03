O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, dom Juventino Kestering, lançou oficialmente, na noite de ontem (1/3), a Campanha da Fraternidade 2017, trazendo como tema: “Fraternidade: Biomas brasileiros em defesa da vida”. O lançamento ocorreu durante celebração de missa na Catedral Santa Cruz.

A celebração teve um primeiro momento, com o rito de abertura da Quaresma, simbolizado através das cinzas. No segundo momento, com a entrada dos cartazes nominando os biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal), o bispo explicou a Campanha da Fraternidade e o tema escolhido para este ano.

Conforme dom Juventino Kestering, a Campanha da Fraternidade pretende promover a conscientização da população acerca da importância dos biomas. “A gente tem como meta a conscientização da população brasileira de que nós residimos em cima de um bioma, mas que um bioma não está desvinculado do outro. Assim, destruindo os biomas, destrói-se a vida. Não estamos cuidando apenas da vegetação, da água, dos rios, mas da vida”, alerta.

No caso da região da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, dom Juventino Kestering atesta que são, praticamente, três biomas, sendo o Cerrado em grande parte, a Pré-Amazônia em áreas de alguns municípios e o Pantanal em uma pequena parte. Além disso, a Diocese está em um divisor de águas, de bacias hidrográficas. Tudo isso, segundo ele, aumenta a responsabilidade dos moradores locais para a conservação dos biomas.

Ao longo do período da Quaresma, o bispo conta que a Campanha da Fraternidade será trabalhada na Diocese através das celebrações, fazendo uma união ao Evangelho, junto aos veículos de comunicação, e nas escolas do município. O fechamento, mais uma vez, se dará no evento chamado “Romaria dos Mártires”. “Também queremos mobilizar a sociedade civil para que este não seja apenas um tema da Igreja, mas de todos”, explicou.

Conforme dom Juventino Kestering, o cuidado com os biomas não é fantasia, poesia, mas uma realidade a ser encarada. Ele pontua que é necessária uma mudança de mentalidade, o que não ocorre da noite para o dia, mas, ainda assim, é uma semente que precisa ser plantada. “O ser humano precisa cuidar do ambiente onde ele vive. Conclamo a todos os católicos, a todos homens de boa vontade, a somarem cuidados com as nascentes, as florestas, a destinação do lixo… Deus é Deus de vida e quer que cuidemos da natureza, desse universo”, repassou.