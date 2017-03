Mais oito candidatos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis, no ano passado, conseguiram, por meio de liminar [decisão provisória], a posse em seus cargos. Os pedidos foram acatados pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, em decisão proferida nesta semana.

Pelo que foi apurado pela reportagem, os últimos candidatos aprovados que conseguiram na Justiça a posse dos cargos ainda não foram convocados, uma vez que há pelo menos dez dias a Prefeitura de Rondonópolis não vem sendo intimada das decisões da Justiça. Outros três candidatos já conseguiram, via judicial, o direito de posse.

Conforme Juliano Almeida, um dos concursados e representante do grupo de aprovados, o prefeito Zé Carlos do Pátio está contratando tanta gente de forma irregular, que nasceu o direito subjetivo à convocação e nomeação até de quem foi classificado. “Na semana passada, o juiz Francisco Rogério, também por meio de liminar, mandou o município dar posse a uma candidata classificada em 32º lugar para o cargo de enfermeira”,lembrou.