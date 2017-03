O ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos (DEM), de 70 anos, passou por uma cirurgia de transplante de fígado na manhã de ontem (13) em um hospital particular da cidade de Fortaleza (CE). Ex-deputado federal, ex-senador e ex-prefeito de Várzea Grande, ele precisou fazer o procedimento porque sofre de cirrose hepática há aproximadamente 25 anos.

A operação durou seis horas e o primeiro boletim médico indica que correu bem, disse a assessoria de imprensa da prefeitura de Várzea Grande. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deverá permanecer por 72 horas para averiguar como o corpo vai reagir ao novo órgão.

Ainda não há previsão de alta hospitalar. Júlio Campos entrou para a fila de transplante do Ceará em fevereiro deste ano, depois de ter passado pelo menos dois anos esperando pelo procedimento no estado de São Paulo.

Júlio Campos está acompanhado de uma de suas filhas e de uma irmã. “Caros amigos e amigas, acabo de receber a informação que a cirurgia de transplante de fígado do meu pai, Júlio Campos, foi um sucesso. Ele já é um novo transplantado e está em recuperação na UTI. Graças a Deus e as orações de todos deu tudo certo”, disse Julio Neto, filho do ex-governador.

O ex-governador havia ido para a cidade no início do mês e estava entre os 10 primeiros da fila para realizar a cirurgia. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), relativo a 2015, o Estado do Ceará tem a melhor taxa de transplantes de fígado do Brasil. “Eu estou em um estado de saúde relativamente bom para fazer essa cirurgia que é bastante meticulosa e sensível. Mas preciso fazer logo porque chega a um ponto que não se pode mais fazer a cirurgia”, disse Julio Campos em entrevista na Capital do Estado no começo do mês.