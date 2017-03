O júri popular do réu Antônio Gabriel de Paula Pereira, 33 anos, acusado de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo, denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em 2015, que iria ser realizado amanhã (16), foi adiado e será remarcado para outra data. Segundo a assessoria da 1ª Vara Criminal, o advogado do réu solicitou a troca de uma das testemunhas de defesa e o juiz Wladymir Perri atendeu o pedido, mesmo tendo que adiar o julgamento de amanhã.

Antônio Gabriel é acusado de ter sido o autor dos disparos efetuados contra o cabeleireiro Maurício Medeiros de Souza (30), na frente da Faculdade Anhanguera, no dia 30 de outubro de 2015, na Avenida Ary Coelho, Vila Birigui.

Segundo a denúncia do MPE, por vingança, o acusado perseguiu a vítima na condução de veículo automotor e acabou deixando-a sem saída. “Para fugir do local, a vítima saiu de seu veículo e recebeu disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado, sendo que um deles lhe atingiu as costas, causando-lhe os ferimentos que, por sua natureza e sede, foram a causa de sua morte”, relatou o MPE, em parte da denúncia.

O crime aconteceu no horário de saída dos alunos da faculdade e chocou a população de Rondonópolis. O suspeito, após fugir do local, se apresentou à polícia no dia 5 de novembro, porém, como não estava com a prisão decretada e o período de flagrante já havia sido ultrapassado, acabou liberado.

Naquela ocasião, ele confessou o crime para a delegada Karla Cristina Peixoto Ferraz, titular da Divisão de Crimes Contra a Pessoa (DCCP) em Rondonópolis, que conduziu o inquérito policial, alegando ter praticado o ato por estar sendo ameaçado pela vítima.

No dia 14 de novembro, já com um mandado de prisão preventiva em aberto, o estudante foi preso na cidade de Alto Taquari por investigadores da Polícia Judiciária Civil (PJC) com o apoio da Polícia Militar (PM), sendo transferido para a Cadeia Pública de Alto Garças, e posteriormente para a Mata Grande, onde está aguardando o julgamento.