O juiz Wladymir Perri, titular da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis será homenageado, pela Câmara Municipal, com uma Moção de Aplausos devido a sua atuação à frente do Tribunal do Júri de Rondonópolis, em especial a nova proposta dos julgamentos nas comunidades. A homenagem aprovada na Casa de Leis foi uma indicação do vereador Orestes Miráglia (SD) e ainda não tem data para ser entregue.

No mês passado, o juiz decidiu inovar a forma com que realiza julgamentos do Tribunal do Júri de Rondonópolis, quando os júris ocorreram nos salões comunitários dos bairros Jardim Rivera, Santa Clara e Parque Universitário – onde aconteceram os homicídios que levaram os acusados ao banco dos réus.

Foi a primeira vez que a ação foi realizada em Rondonópolis, com a intenção de mostrar para a população que o Poder Judiciário está agindo, está próximo do jurisdicionado, e ainda inibir o aumento da criminalidade por meio da divulgação das penas aplicadas àqueles que cometem crimes contra a vida.

Entre os julgamentos ocorridos nas comunidades, está o que resultou na condenação de Anderson de Alcântara Dias, 35 anos, acusado de assassinar Osmair Rocha Correia, no dia 4 de novembro de 2012, na Vila Olinda. Ele foi condenado a 08 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado no dia 20 de fevereiro.

Outro réu condenado foi Renato Henrique da Silva, acusado de assassinar dois jovens no ano de 2012, em uma boate, no centro da cidade, condenado no dia 17 de fevereiro a 13 anos e oito meses de prisão em regime fechado. A sessão do Tribunal do Júri, ocorreu no Jardim Rivera.

Já o julgamento de Juraci Carolino Sobrinho, acusado de um crime bárbaro, onde foi vítima sua ex-mulher Rosilene da Silva, foi remarcado para o próximo dia 8 de maio, a partir das 8h30, na sede do Tribunal do Júri. No dia 17 do mês passado, depois de mais de três de horas do júri, o conselho de sentença foi dissolvido e a sessão cancelada. O fato ocorreu no Salão Paroquial do Jardim Santa Clara, onde o julgamento estava sendo realizado dentro da proposta do júri nas comunidades. Uma jurada teria declarado que estava confusa para manifestar o seu voto, no caso pela absolvição ou condenação do réu. Diante do episódio, o magistrado dissolveu o conselho de sentença e cancelou o julgamento de Juraci.