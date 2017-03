Inscrições para a olimpíada brasileira terminam no final do mês

As escolas públicas da rede estadual precisam ficar atentas para não ficar de fora da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). As inscrições encerram dia 31 de março e são feitas, exclusivamente, pelo site. As escolas são responsáveis pela inscrição de seus alunos na 1ª fase da olimpíada e não há limite quanto ao número de estudantes inscritos por escolas.

A OBMEP é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA – e tem como objetivos estimular o estudo da matemática, revelar talentos na área, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas e contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas.

Podem participar da olimpíada alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais, além das escolas privadas, divididas em três níveis: Nível 1 – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, Nível 2 – 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Nível 3 – Ensino Médio.

As provas serão aplicadas em duas fases, na primeira, que será realizada dia 06 de junho, são 20 questões objetivas, aplicada em cada escola inscrita. A correção é feita pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabaritos elaborados pela OBMEP. Na segunda fase, a ser realizada dia 16 de setembro, são seis questões discursivas, aplicadas nos centros escolhidos pela OBMEP. Participam apenas os alunos classificados na primeira fase das escolas, segundo critérios descritos no regulamento.