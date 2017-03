Inflação da construção civil cai de 0,38% para 0,19% em fevereiro – 09h32′

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação de 0,19% em fevereiro deste ano. A taxa é inferior ao percentual de janeiro: 0,38%. Em 12 meses, o Sinapi soma 5,77%, abaixo dos 6,46% acumulados até janeiro deste ano.

O custo nacional da construção passou a ser de R$ 1.033,16 por metro quadrado em fevereiro. Enquanto os materiais de construção ficaram 0,37% mais caros e passaram a custar R$ 533,89 por metro quadrado, o custo da mão de obra se manteve estável em relação a janeiro: R$ 499,27.

A região Sudeste teve a maior variação regional em fevereiro (0,23%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,13% (Norte), 0,19% (Nordeste), 0,22% (Sul) e 0,04% (Centro-Oeste).

Entre as unidades da federação, o Rio Grande do Norte foi o estado que apresentou a maior inflação em fevereiro (0,66%). Seis estados tiveram deflação (queda de preços), com destaque para Roraima (-0,21%) e Rio de Janeiro (-0,20%).

Fonte: Agência Brasil