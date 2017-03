Índice medido pela Fipe registra nova deflação em São Paulo – 07h17′

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, iniciou março com recuo de 0,09%, ante uma queda de 0,08% no fechamento de fevereiro. O grupo alimentação foi o que mais influenciou o resultado, ao registrar redução de preços em nível mais acentuado do que no último levantamento. Nessa classe de despesa, o índice passou de -0,69% para -0,73%.

A apuração da primeira prévia da Fipe mostra que dos sete grupos pesquisados, quatro apresentaram diminuição na média de preços, dois tiveram elevação e um desacelerou. Em transportes, a taxa indicou queda de 0,19% sobre uma variação negativa de 0,17%, registrada no encerramento de março.

Em despesas pessoais, foi constatada queda de 0,13%, a mesma variação medida no último levantamento. No grupo vestuário, foi mantido o movimento de recuperação de preços. Na média, o índice caiu 0,33%, mas na pesquisa passada o recuo tinha sido mais significativo (-0,42%).

Em educação, é observado caminho inverso – os preços, que no começo do ano sempre sobem mais, agora começam a se estabilizar. No fechamento de fevereiro, o grupo tinha apresentado alta de 0,13% e passou para 0,04%.

A maior taxa foi encontrada no grupo saúde (de 0,69% para 0,71%), mas a alta mais expressiva ocorreu em habitação (de 0,13% para 0,36%).

Fonte: Agência Brasil