Sobre a possibilidade de futuras candidaturas, Ibrahim antecipou que ainda não há nada discutido neste sentido

Os ex-vereadores Ibrahim Zaher e Mohamed Zaher, ambos do PSD, vão assinar ficha no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A data do ato de filiação ainda não foi definida, mas o ex-vereador Ibrahim Zaher confirmou à reportagem do A TRIBUNA que ele e seu pai passarão a engrossar oficialmente as fileiras do PMDB.

“Fomos convidados para assinar ficha no PMDB pelo deputado federal Carlos Bezerra. Trata-se de um partido forte, com grande militância e influência tanto na esfera estadual como federal. Nós aceitamos o convite e agora só falta a data da filiação que pode ocorrer em breve”, afirmou Ibrahim Zaher.

Sobre a possibilidade de futuras candidaturas, Ibrahim antecipou que não há nada discutido neste sentido. “Vamos filiar ao PMDB para fazer parte desta grande militância”, resumiu o ex-vereador.

Em maio de 2015, após 18 anos na vida pública, Mohamed Zaher declarou que, aos 67 anos, estava abandonando a carreira política em Rondonópolis. Ao Jornal A TRIBUNA, ele explicou, na época, que se tratava de uma saída em definitivo da vida pública. “Foi uma decisão difícil, mas é isso! Acho que cumpri o meu dever como homem público”, externou.

Em sua trajetória na vida pública do município Mohamed teve a passagem na presidência do Caiçara Tênis Clube, na presidência do Rotary Club Rondon, onde foi um dos fundadores, em quatro mandatos como vereador, ficando por 16 anos na Câmara Municipal, além de 2 anos e meio como secretário municipal, inicialmente na Receita e depois na Promoção e Assistência Social. Na época, Mohamed também declarou que estava abandonando a carreira política para cuidar mais da saúde.

Já o ex-vereador Ibrahim Zaher está afastado da vida pública desde que concluiu o seu primeiro mandato de vereador no final do ano passado. Nas eleições municipais de 2016 chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeito de Rondonópolis, mas recuou pois foi preciso passar por uma cirurgia, no dia 29 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um tumor em um dos seus rins. Após o tratamento, retornou à Câmara Municipal para conclusão de seu mandato de vereador.