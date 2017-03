O sepultamento, segundo a família, está marcado para as 10h de hoje, no Cemitério Municipal de Vila Aurora.

O advogado Nelson Pereira Lopes faleceu ontem (24/3) aos 70 anos de idade. Tratava-se de uma pessoa muito conhecida em Rondonópolis, com atuação destacada na vida social, política e profissional da cidade. Foi vendedor, bancário, radialista esportivo, advogado criminalista, vereador e rotariano com diversos cargos destacados.

Nelson faleceu por volta das 6h30 de ontem, na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, após uma parada cardiorrespiratória. Os problemas de saúde dele se agravaram ainda no ano passado, sendo hospitalizado inicialmente no dia 15 de novembro de 2016, indo para UTI no dia 28 do mesmo mês.

Inicialmente, Nelson teve uma grave infecção intestinal e, depois, o quadro foi agravado em função de um endema pulmonar, associado a complicações de diabetes. Entre os dias 18 e 19 de dezembro do ano passado, teve três paradas cardíacas, resultando no estado de coma vigil (vegetativo). Ele ficou internado até o começo de fevereiro deste ano, indo para casa sob os cuidados de uma home-care, devido ao estado vegetativo. Na madrugada de ontem, voltou à Santa Casa após passar mal novamente.

O corpo de Nelson está sendo velado na sede do Rotary Club de Rondonópolis, em frente a praça da Santa Casa, na Vila Birigüi. O sepultamento, segundo a família, está marcado para as 10h de hoje, no Cemitério Municipal de Vila Aurora. Em função da sua morte, o governador do Distrito do Rotary em Mato Grosso (4440), Eduardo Gomes Gonçalves, decretou luto oficial de 03 dias.

O governador assistente do Distrito 4440/Região 03, Kleber Henrique Lemos, informou que, às 8h de hoje (25), haverá, durante o velório, uma reunião extraordinária de despedida do rotariano Nelson. Todos ex-presidentes do Rotary Club de Rondonópolis estão sendo convidados, bem como demais companheiros de clube.

TRAJETÓRIA

Nelson Pereira Lopes nasceu em Poxoréu no mês de agosto de 1946. Chegou em Rondonópolis em 1960. Atuou como vendedor, funcionário do antigo Banco Financial. Foi um dos pioneiros da crônica esportiva de Rondonópolis, tendo atuado na antiga Rádio Branif. Formou-se em Direito em São Paulo, tendo saído apenas para estudar. Também foi dono da Revista Rondon e assessor de comunicação do Governo do Estado em Rondonópolis.

Na política, em 1976, pela Arena, Nelson, pela primeira vez, foi eleito vereador de Rondonópolis. Ele obteve, naquele pleito, 556 votos. Em 1982, pelo PDS, tentou a reeleição e não conseguiu. Em 1988, pelo PFL, também não teve êxito. Em 1996, pela coligação Muda Rondonópolis, retornou à Câmara Municipal com 736 votos. No ano de 2000, se candidatou à reeleição e não obteve sucesso.

Na área profissional, foi um dos primeiros advogados criminalistas de Rondonópolis, tendo atuação destacada no meio. Disputou a eleição para presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não se elegeu. Além da advocacia, outra grande paixão de Nelson era o Rotary Internacional, tendo sido presidente do Rotary Club de Rondonópolis e governador 2009/2010 do Distrito do Rotary (4440).

Deixa a esposa Deyse Pimentel Lopes, também rotariana e professora, e quatro filhos: Patrícia, Arthur José, Leonardo e Beatriz. “É uma perda inestimável para nós [a morte do Nelson]. Ele era o alicerce de toda a nossa família”, externou à reportagem a filha Patrícia.

DEPOIMENTOS

Pessoa espontânea e carismática, Nelson era de muitos colegas em Rondonópolis. O rotariano e aposentado Sérgio Taube diz que o Nelson era um grande amigo dele. “Além de rotariano, tínhamos uma amizade muito grande. Acompanhava o Nelson nas visitas ao Distrito, sempre estava com ele. Era uma pessoa muito dedicada ao Rotary; era um grande defensor do Rotary, onde exerceu cargos importantes”, externou para a reportagem, dizendo que foi vice dele quando o advogado foi presidente do clube e secretário quando o mesmo foi governador do Distrito.

O publicitário Wagmar Pereira Xavier era primo segundo do Nelson e atesta que o mesmo possui uma história muito bonita em Rondonópolis, que muito contribuiu para o desenvolvimento local e era bem quisto por todos. “Era um cara batalhador, que pensava muito no próximo. Quantas pessoas ele ajudou na área judicial, pois muitas vezes não cobrava ou cobrava pela metade os honorários?”, recordou para a reportagem, citando sua expressiva trajetória profissional. “Era um cara companheiro, amigo das pessoas, estava disposto sempre a ajudar os outros. Deixou exemplo para os filhos, para a família”, completou.