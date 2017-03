A comissão de áreas verdes do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis promoveu ontem o plantio de árvores nas três rotatórias da nova Avenida Otaviano Muniz, mais conhecida como Beira Rio. Ao todo foram plantadas cerca de 50 mudas de árvores das espécies de Pau-Brasil, Jacarandá, Ipês Amarelo e Rosa, Acácia Rosa, Brinco de Princesa, Brinco de Índio, Pinho Cuiabano, Pata de Vaca e Calistemo.

A engenheira florestal Eliana Raposo de Medeiros, que faz parte do grupo, explicou à reportagem que a ideia do plantio vem da percepção de que Rondonópolis precisa ser mais arborizada. “Como essa avenida ainda não foi arborizada, a gente se inspirou em outras cidades onde existem bosques nas rotatórias”, disse a profissional, apontando que optou-se por espécies que dão flores, com exceção do Pau-Brasil, que é uma árvore símbolo do País e que está em extinção e quase não há na cidade.

Agora, com o início do período da seca na região, a comissão de áreas verdes do Grupo de Mulheres pretende fazer um trabalho de educação ambiental para o plantio de árvores de espécies nativas e formação de hortas na região dos bairros Vila Rica, Padre Lothar e Mathias Neves, caracterizados pela ausência de arborização. Com o retorno do período das chuvas, elas pretendem retomar o plantio de árvores em rotatórias e canteiros de vias da cidade.

Eliana conta que ficou muito feliz com o resultado inicial do plantio das árvores ontem na nova avenida da cidade, pois teve uma repercussão imediata de aprovação perante as pessoas que passaram pelo local. “Isso é bacana, pois outros veem e estimula outras iniciativas semelhantes”, externou.

Parte das mudas de árvores plantadas ontem pelo grupo foi doada e outra parte, comprada. Eliana cita que os doadores foram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Viveiro Cravo e Canela, Viveiro Boa Esperança e Viveiro Paraíso.