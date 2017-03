Em recente encontro com a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis e o deputado estadual Sebastião Rezende, o governador Pedro Taques prometeu uma nova reunião, possivelmente agora em março, para tratar do futuro da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis. O compromisso foi feito pelo chefe do Executivo informando que, até lá, ficarão prontos os estudos elaborados pela Reitoria sobre os custos de implantação e estruturas necessárias para que a instituição seja instalada na cidade.

A promotora de Justiça buscou o apoio do deputado Sebastião Rezende, o qual intermediou o encontro com o governador para falar da Unemat. Na ocasião, Joana Ninis buscou entender junto ao governador o que vem justificando os sucessivos adiamentos para instalação da Unemat em Rondonópolis. Em resposta, Pedro Taques repassou problemas de ordem financeira para expansão da instituição, mas que havia solicitado o levantamento para a Reitoria com os custos para implantação de um campus em Rondonópolis, os quais devem ficar prontos ainda neste mês de março.

O governador repassou o seu compromisso com o deputado Sebastião Rezende no sentido de atender ao seu antigo pleito pela instalação da Unemat em Rondonópolis. Inclusive na próxima reunião sobre o assunto, quando serão apresentados os custos inerentes a esse pleito, novamente devem estar presentes o deputado Sebastião Rezende, a promotora Joana Ninis, a Reitoria da Unemat, além do governador e sua equipe. A intenção é que o campus seja aberto com ao menos três cursos bons.

Conforme Rezende, o encontro com o governador, com participação do Ministério Público, foi muito produtivo, pois a instalação da Unemat em Rondonópolis depende de decisão de governo. Ele destacou à reportagem que a região de Rondonópolis contempla hoje mais de 500 mil habitantes e que a sociedade local almeja ter a Unemat para ampliar as opções de ensino superior público e de qualidade. “A Unemat tem um orçamento superior a R$ 300 milhões ao ano. Queremos que a Unemat assuma essa responsabilidade pela importância de Rondonópolis na região sul do Estado”, reforçou.

A intenção é que a implantação da Unemat em Rondonópolis ocorra com recursos da própria instituição, sem necessidade de contrapartida do Município.