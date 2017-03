Gol irregular faz Corinthians perder da ameaçada Ferroviária em Araraquara

Um gol irregular de Alan Mineiro, que ajeitou com o braço rebote de pênalti desperdiçado por ele mesmo, deu à Ferroviária a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, em Araraquara, pela nona rodada do Paulistão. Fábio Carille promoveu quatro mudanças no Timão, aproveitando que o time se classificou às quartas de final no sábado, mesmo sem jogar. Marlone, Guilherme, Moisés e Camacho voltaram a ter chance como titulares. Pedrinho entrou na etapa final.