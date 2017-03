Gláucia Amaral é eleita nova corregedora geral da PGE

A procuradora Gláucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral foi eleita, anteontem, como corregedora geral da Procuradoria Geral do Estado. A eleição ocorreu durante reunião extraordinária do Colégio de Procuradores. A escolha foi por aclamação e a posse será dada por meio de nomeação pelo governador Pedro Taques.

O procurador geral, Rogério Gallo, responsável pela indicação da nova corregedora, disse que pela sua experiência e conhecimento de mais de 10 anos na PGE, Gláucia Amaral reúne todas as condições para exercer mais essa função.

Com a eleição, Gláucia Amaral deixa automaticamente o cargo de presidente da Associação de Procuradores de Mato Grosso (Apromat). Ela substitui Flávia Beatriz Corrêa da Costa, que exerceu o cargo nos últimos dois anos e o mandato termina nesta segunda-feira (27.03).

Segundo a nova corregedora, é preciso construir institucionalmente uma nova imagem da PGE e a Corregedoria tem um grande papel nisso, principalmente dando mais celeridade aos processos já existentes e os que irão chegar até ela. “Eu pretendo tratar os processos que chegarem à Corregedoria com maior celeridade, porque no ambiente correcional, a celeridade da resposta é fundamental para a credibilidade do próprio órgão”, explicou a nova corregedora.

QUEM É

Gláucia Amaral é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e concluiu o curso no ano de 1997. Natural do município de Cáceres, ingressou na PGE em 2002. É especialista em Direito Constitucional. Presidiu a Apromat nos últimos dois anos.