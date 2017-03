Após 2016, um dos piores anos para geração de empregos da história, o município registra mais contratações do que demissões em dois meses seguidos.

Os números referentes a contratações neste começo de 2017 sinalizam que a economia começa a reagir em Rondonópolis. Pelo segundo mês seguido, primeiro em janeiro e agora em fevereiro, o município registra mais contratações do que demissões, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No primeiro bimestre do ano, a cidade tem um saldo de 927 novas vagas, diante de 5.479 contratações e 4.552 demissões.

Considerando o último mês pesquisado, no caso fevereiro de 2017, Rondonópolis contabilizou um saldo de 177 novas vagas, diante de 2.519 contratações e 2.342 demissões. Em fevereiro, segundo o Caged, o segmento que mais contratou em Rondonópolis foi o de serviços, com saldo de 218 vagas (1.137 admissões e 919 desligamentos). O segundo setor que mais contratou em fevereiro deste ano foi a construção civil, com saldo de 70 vagas (298 admissões e 228 desligamentos), seguida da agropecuária, com saldo de 53 vagas (149 admissões e 96 desligamentos). Indústria e comércio tiveram saldos negativos neste segundo mês do ano, tendo respectivamente, saldo de -83 vagas e -74 vagas.

Avaliando o desempenho no bimestre, o setor que mais contribuiu nos resultados foi o de serviços (um dos que mais vinha demitindo no ano passado), com saldo de 715 novos empregos, a partir de 2.391 admissões e 1.676 demissões. Depois, o setor com melhor resultado no mercado de trabalho rondonopolitano também foi a construção civil, com um saldo de 197 empregos, com 664 admissões e 467 demissões. Também tiveram saldo positivo neste primeiro bimestre do ano na cidade o setor da agropecuária (saldo de 155 novas vagas) e a indústria (saldo de 97 novas vagas). O comércio, entre os mais significativos, não conseguiu se recuperar ainda e ficou com um saldo negativo de -231 vagas no bimestre, com 1.276 admissões e 1.507 demissões.

Os resultados do primeiro bimestre de 2017 em Rondonópolis são melhores do que os registrados no primeiro bimestre de 2016, quando houve um saldo negativo de -187 vagas (o melhor desempenho na época foi do setor de serviços e o pior, da indústria).

MATO GROSSO

O resultado obtido por Rondonópolis na geração de empregos está entre os melhores do ano no Estado. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, as cidades do Estado que mais geraram empregos no primeiro bimestre foram: Primavera do Leste (saldo de 1.053 vagas), Sorriso (saldo de 1.039 vagas), Lucas do Rio Verde (saldo de 938 vagas), Rondonópolis (saldo de 927 vagas), Campo Novo dos Parecis (saldo de 889 vagas) e Sapezal (saldo de 711 vagas). Entre os piores resultados estão Cuiabá (saldo de -488 vagas) e Várzea Grande (saldo de -480 vagas).