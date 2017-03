Galo venceu por 2 a 0, com gols do artilheiro Fred e o primeiro de Luan no ano

O Atlético começou o jogo em cima da URT. Marcando a saída de bola do time de Patos de Minas, o Galo recuperava a posse com facilidade, mas tinha dificuldade para penetrar a defesa adversária. As chances foram criadas em chutes de longa distância, mas a pontaria dos atleticanos não estava afiada.

Aos poucos, a URT foi avançando a marcação e impondo dificuldades na saída de bola do Galo. O time de Patos de Minas tentou chegar em chutes de longe, mas sem sucesso. Com o adversário mais avançando, o Atlético começou a encontrar espaços e criar chances perigosas. No entanto, o time esbarrou num inspirado goleiro Juninho, que fez boas defesas, duas cara a cara com o artilheiro Fred.

Quando foi vencido, Juninho foi beneficiado pela arbitragem. Num lançamento, Robinho recebeu livre e marcou, mas estava em posição irregular. Já no segundo lance, Elias saiu para tabelar com Cazares e sofreu a falta a um passo da área. O equatoriano continuou com a bola e marcou o gol, mas o árbitro Ronei Cândido Alves não aplicou a lei da vantagem e apitou a infração, para irritação dos atleticanos em campo e na arquibancada.

Para o segundo tempo, Roger Machado colocou Luan no lugar de Danilo, o menos participativo do ataque no primeiro tempo. E se a bola teimou em não entrar no primeiro tempo, o gol saiu rapidamente na etapa final. Logo aos três minutos, Robinho deu lindo lançamento por cima da defesa para Fred. O camisa 9 dominou no peito e finalizou por baixo de Juninho para explodir a torcida alvinegra no Horto: 1 a 0.

Apesar da desvantagem, a URT não abdicou muito de seu sistema de jogo, mantendo muitos jogadores no campo de defesa. Quando descia ao ataque, levava o contra-ataque. O Galo teve chances de ampliar com Robinho, Cazares e Elias, mas todos pararam em Juninho.

O técnico Roger Machado ainda sacou Fred e Robinho para as entradas de Rafael Moura e de Adilson, que fez sua estreia. Mas quem deixou sua marca foi o meia-atacante Luan. Aos 42, ele recebeu lançamento perfeito de Cazares, chegou antes de Juninho, passou pelo goleiro e concluiu para as redes e fechou o placar no Horto: 2 a 0.