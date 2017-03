O Fórum Regional de Desenvolvimento do Turismo Sustentável: Pantanal, Amazônia e Cerrado, será realizado nos dias 20 e 21 de abril, durante a programação da Feira Internacional do Turismo do Pantanal – FIT 2017, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O objetivo é aproximar os gestores públicos e o trade turístico do conhecimento acadêmico sobre o tema.

Organizado pelo Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP), ligado à Universidade Federal de Mato Grosso, o Fórum é gratuito e aberto ao público. Será realizado no mesmo espaço da ‘Aldeia do Conhecimento’, montada durante a FIT pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Fórum foi pensado para promover uma ampla discussão sobre temas relacionados à sustentabilidade da atividade turística. Servirá como base à gestão municipal e estadual, apresentando demandas do mercado, das entidades de conservação ambiental e atores sociais, proporcionando assim, um alinhamento entre a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e o poder público.

De acordo com o fundador do CPP, Paulo Teixeira, o Centro já estuda o turismo na região há mais de 30 anos e decidiu promover o evento para debater temas urgentes ligados aos principais biomas mato-grossenses. “O próprio título do evento já revela o nosso principal objetivo. A ideia é contribuir para que o turismo se dê de forma sustentável baseado no tripé social, econômico e ambiental”, explica.

O FÓRUM

O Fórum será realizado em um momento propício, uma vez que o turismo vem sendo encarado como instrumento de mudança social e econômica. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo figura entre as principais atividades econômicas da atualidade, com um volume de negócios igualando ou até mesmo superando as exportações de petróleo, produtos alimentícios e automóveis, respondendo por aproximadamente 6-7% dos empregos e cerca de 5% da atividade econômica em todo o mundo.

Dando destaque à atividade turística, a Organização das Nações Unidas (ONU), definiu 2017 como o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, tendo em vista “a importância do turismo internacional e, em particular, a designação de um ano internacional de turismo sustentável para o desenvolvimento, para promover uma melhor compreensão entre os povos em todo o mundo, levando a uma maior conscientização sobre o rico patrimônio das diversas civilizações”.