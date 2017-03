Fortalecimento de investigações geram resultados em Rondonópolis

A Polícia Judiciária Civil (PJC) iniciou o ano de 2017 com fortalecimento de ações e investigações de repressão em Rondonópolis, principalmente aos crimes ligados ao tráfico de drogas e patrimonial. Desde o início do ano, 55 pessoas foram presas em flagrante ou em cumprimentos de mandados de prisão, em operações e ações pontuais oriundas de denúncias investigadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), que tem uma média de 20 prisões ao mês. Foram 40 pessoas envolvidas em crimes de roubos, furtos e receptação de produtos, sete acusados de tráfico de drogas, e oito ligados a crimes diversos como porte ou posse ilegal de arma de fogo e munições, uso de documento falso e homicídio. Os números foram divulgados ontem pela assessoria da PJC/MT.

Entre os roubos, está o assalto ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), no último dia 17 de março, quando o presidente da entidade, Luiz Gonçalves da Costa acabou sendo baleado pelo assaltante. O suspeito, Fabrício Dorcelino Ramos Pinheiro, foi identificado nas investigações da Derf e detido na última quarta-feira (22). É ele quem aparece nas imagens do circuito interno de câmeras de segurança do STTRR, com uma arma de fogo na mão. Além das prisões, a Derf também recuperou veículos, eletrônicos, dinheiro, entre outros, que haviam sido roubados ou furtados na cidade.

MUDANÇAS

Ainda conforme os números divulgados, no primeiro trimestre de 2017, os crimes de homicídio tiveram redução de 39% na cidade. De janeiro a março de 2016, foram registrados 23 casos, e no mesmo período deste ano, foram 14 registros. Os crimes de roubo e latrocínio (roubo seguido de morte) também caíram para 19% e 50%, respectivamente.

O delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Lopes, destacou as mudanças promovidas, em agosto de 2016, nas unidades do município, criando a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), que funciona no prédio da 2ª Delegacia de Polícia da Vila Operária, e a transferência da Divisão de Entorpecentes que passou a atuar junto com a Derf, que agora se chama Delegacia de Roubos e Furtos e Narcóticos (Derf-N).

“Fortalecemos a equipe da Derf que passou a atuar também nas investigações de tráfico de drogas. Essas mudanças resultaram nessas ações positivas. Só temos a agradecer a equipe de delegados, investigadores e escrivães que estão empenhadas em trazer mais resultados positivos para Rondonópolis”, disse.

O mesmo é reforçado pelo delegado adjunto da Derf, Gustavo Belão, que lembra que “todo esse trabalho é fruto da competência e dedicação dos novos investigadores e escrivães que estão dispostos, a qualquer hora e dia, além do conhecimento que dispõem, o que ajuda as nossas investigações”, ressaltou.