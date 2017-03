Folia paulistana continua no fim de semana com 64 blocos – 05h28′

O folião que ainda quer curtir o carnaval em São Paulo vai contar com o desfile de 64 blocos neste fim de semana. Hoje (3), o Ma-que-bloco espera os foliões na região da Consolação (Rua Maria Borba), a partir das 15h. Em Pirituba, o bloco Na Mesma Batida desfila às 16h, com concentração na Rua Antonio Sebastião Sobrinho.

Amanhã (4), há mais opções para quem não quer abandonar a folia. Entre os destaques, está o Bloco do Rindo à Toa, às 14h, com concentração na Avenida Brigadeiro Faria Lima em Pinheiros. Já o Bloco do Apego sai às 15h da Rua Fernão Dias. Em Sapopemba, o Perifolia agita os foliões no sábado e no domingo, às 14h, na Rua Marcondes Machado.

Na Bela Vista, o Cordão do Jamelão desfila às 14h na Rua Maria José. Na República, o Unidos do Grande Mel se encontra às 15h na Praça Ramos de Azevedo. Na Consolação, os foliões podem brincar no bloco Meu Santo é Pop, às 14h, na Rua Augusta com a Rua Antonia de Queiroz. Por lá também tem o Primavera, te Amo, às 10h, na Rua Augusta com a Matias Aires.

No domingo (5), a folia continua. Em Pinheiros, o Vou de Táxi desfila na Avenida Brigadeiro Faria Lima, às 12h. Quem quiser continuar na avenida pode esperar o bloco Se Te pego Não Te Largo, às 14h. Já o Chega Mais se concentra na Rua Inácio Pereira da Rocha com a Deputado Lacerda, também em Pinheiros.

Na República, a folia é com o Bloco da Diversidade, às 15h, no Largo do Arouche. Na Freguesia do Ó, o cordão Kuringa Afro-Bantú Paulista também se reúne às 15h na Rua Ruiva. E o Pipoca da Rainha chega às 16h, na Rua da Consolação, nº 2.420. Na Mooca, mais cedo, às 11h, o bloco Tatu Apé espera os foliões na Rua Serra de Botucatu.

A folia só termina mesmo no sábado, dia 11, com a reunião dos blocos Ritaleena, Esfarrapados, Nóis Trupica Mais Não Cai, entre outros, na Praça do Patriarca, a partir do meio-dia.

Fonte: Agência Brasil