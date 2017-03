Em clima de paz entre as torcidas no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) e com um primeiro tempo eletrizante, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo e conquistou a Taça Guanabara nos pênaltis (4 a 2). No tempo normal, empate por 3 a 3. Wellington Silva, Henrique Dourado e Lucas marcaram os gols do Tricolor Carioca, enquanto William Arão e Everton e Guerrero descontaram para o Rubro-Negro. Marcos Júnior cobrou o pênalti que assegurou o caneco.

Houve quem quisesse privar as torcidas de assistir ao Fla-Flu. Seria um pecado. O jogo no Nilton Santos foi digno de casa cheia – 25.451 pagantes e 27.549 pagantes. Em tempos conturbados, em que torcidas e dirigentes não se entendem, venceu o futebol carioca. O Fluminense, além do título, comemora uma vaga antecipada nas semifinais do Campeonato Carioca. Ao Flamengo resta pensar da Taça Rio e, especialmente, na Libertadores. O Rubro-Negro estreia na competição na quarta, contra o San Lorenzo, no Maracanã.