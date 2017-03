Flamengo consegue virada sobre o Vasco, mas cede empate nos acréscimos

O Flamengo empatou com o Vasco, neste domingo (26), pela quarta rodada da Taça Rio, no estádio Mane Garrincha, em Brasília. Com gols de Willian Arão e Berrío para o Rubro-Negro Carioca e de Yago Pikachu e Nenê para o Cruzmaltino, o duelo ficou 2 a 2.

Com o resultado, o Fla chega a 10 pontos conquistados e permanece como líder do Grupo B da Taça Rio. A equipe está próxima de alcançar uma vaga na fase final. O Vasco, por outro lado, segue na quarta posição do Grupo C, com seis pontos em quatro partidas.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Vasco abriu o placar com uma falha de Réver. O zagueiro foi desarmado por Luís Fabiano. Nenê fez boa jogada e cruzou para Yago Pikachu marcar na capital federal.

Na volta do intervalo, o Flamengo passou a jogar em cima do rival e obteve a virada. Willian Arão e Berrío fizeram para o mandante do clássico carioca. Nos minutos finais, o Vasco igualou novamente o marcador. Nenê balançou a rede de Muralha em cobrança de pênalti.