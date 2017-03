Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ontem (28), por estar transportando pouco mais de 8 quilos de maconha em sua bagagem. Ele estava em um ônibus que fazia a linha Cascavel (PR) até Sinop e foi apreendido na BR-163, em Rondonópolis.

Para tentar disfarçar o odor da droga, o menor utilizou naftalina. Conforme a PRF, durante a fiscalização de rotina, os policiais desconfiaram do nervosismo do adolescente, e também do cheiro forte de naftalina. Foi realizada então a revista na bagagem do suspeito, e a maconha foi localizada entre roupas e uma manta.

Aos policiais, o adolescente disse que agia sozinho e que iria revender a droga em Sinop. O menor foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, juntamente com o entorpecente apreendido.

“REBITE”

Ainda em ações da PRF em Rondonópolis, um homem de 26 anos foi preso na BR-364 após os policiais encontrarem 38 comprimidos de Nobésio extra forte, droga conhecida como “rebite”, utilizada por motoristas para dirigir por várias horas sem dormir. Além disso, também foi localizada uma pequena porção de entorpecente com o mesmo.

De acordo com as informações repassadas pela PRF, o condutor informou que saiu de Presidente Prudente (SP) no último dia 27, e que durante o trajeto fez uso de rebites. Em consulta realizada no sistema, a PRF localizou ainda outra ocorrência no dia 12 de dezembro de 2016, na Paraíba, onde ele portava 45 comprimidos da mesma substância.

O homem acabou detido já que conforme o Código de Trânsito Brasileiro é crime “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa”.