A tradicional festa cultural da comunidade nordestina de Rondonópolis acontece hoje (4), na Avenida Presidente Médici, na antiga peixaria do Rico. O evento será realizado a partir das 20h e contará com comidas típicas, música e danças. A entrada individual custa R$ 20 reais, e parte da renda será revertida para a ala do Hospital do Câncer, da Santa Casa de Rondonópolis.

A festa agendada para este sábado contará com pratos típicos como buchada de bode, mucunzá, tapioca e baião de dois. Ainda haverá a venda de bebidas e o forró ficará a cargo de duas atrações musicais.

Erimar Bezerra, que faz parte da organização da festa, enfatizou que a celebração é importante para preservar as raízes das famílias que vieram para o Município em busca de uma vida melhor. “Por meio dessa iniciativa, queremos agradecer o povo rondonopolitano por nos ter acolhido sem nenhuma forma de preconceito. E sabemos que temos contribuído com o desenvolvimento dessa cidade”, ressaltou.

A cidade conta com uma enorme comunidade nordestina, e a festa busca fazer com que essas pessoas matem um pouco das saudades do Nordeste. Além disso, muitos simpatizantes aproveitam a data para apreciar tudo que é oferecido pela cultura nordestina. O salão em que acontece o evento está recebendo uma decoração especial. O telefone para mais informações é o (66) 99655-8484.