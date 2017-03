UTI Adulto do Hospital Regional tem registrado sempre uma ocupação de 100% diante da grande demanda da região.

Menos de dois anos depois da inauguração de mais 10 leitos de UTI Adulto no Hospital Regional de Rondonópolis, totalizando 20 leitos de UTI Adulto, a falta de vagas na unidade tem sido registrada com frequência, segundo relatos de familiares de pacientes que precisaram de atendimento de emergência. A informação é que a UTI Adulto do Hospital Regional tem registrado sempre uma ocupação de 100% diante da grande demanda da região e, com isso, a falta de vagas na unidade tem sido constante.

Os 10 leitos a mais de UTI no Hospital Regional foram inaugurados em junho de 2015 pelo governador Pedro Taques. Os novos leitos vieram somar com os 10 até então existentes. Na verdade, os 10 leitos antigos foram desativados e 20 novos leitos foram abertos na ocasião, dobrando a capacidade da UTI Adulto na unidade hospitalar. A expectativa era que, com a inauguração, o problema da falta de vagas fosse equacionada.

Os 20 leitos de UTI Adulto no Hospital Regional já não tem sido suficientes para a demanda da região, que contempla 19 municípios no entorno de Rondonópolis. A situação tem voltado a gerar apreensão entre familiares, pois tem ocasionado dificuldades de internação imediata na unidade quando necessário. Um médico ouvido pela reportagem, que preferiu que o nome dele não fosse citado, atesta que o problema existe, mas tem sido muito flutuante, uma vez que há dias e semanas com falta de vagas e outros dias ou semanas sem dificuldades de internação.

Conforme o profissional ouvido pelo Jornal A TRIBUNA, uma alternativa seria que o Governo do Estado contratasse mais leitos de UTI Adulto para serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que conta ao todo com 19 leitos de UTI Adulto, mas apenas 11 deles são credenciados ao atendimento público (8 são para atendimentos particulares ou planos). De qualquer forma, ele explica que a Santa Casa já recebe pacientes que não encontram vagas na UTI do Hospital Regional.

Vale explicar que a Central de Regulação faz o monitoramento e direciona os pacientes para onde tiver vagas. Uma opção recorrente é a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que também é referência na área da cardiologia. Além disso, há opção de leitos de UTI Adulto pelo SUS na região em Primavera do Leste.

O médico ouvido pelo Jornal A TRIBUNA lembrou que a expectativa é que, em breve, Rondonópolis tenha mais disponibilidade de leitos de UTI Adulto para atender a demanda da região, com a construção em andamento dos novos hospitais da Unimed, na área do antigo aeroporto, e da MaterClin, na Vila Birigui.