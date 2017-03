A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, aceitou denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) e abriu ação penal por corrupção passiva contra os empresários Allan Malouf e Giovani Guizardi, o ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto (PSDB), o ex-assessor especial Fábio Frigeri, e o ex-superintendente de Infraestrutura Escolar, Wander Luiz dos Reis. Todos irão responder pelo crime de corrupção passiva.

Trata-se de mais um desdobramento da Operação Rêmora, deflagrada em maio do ano passado para desmantelar uma suposta organização criminosa que atuava para desviar dinheiro da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) por meio de pagamento de propina a servidores e fraudes em licitação.

A magistrada afirmou que a denúncia do MPE deixou claro que os crimes ocorreram e que é provável que tais delitos foram praticados pelos acusados. Segundo ela, as práticas criminosas foram evidenciadas especialmente em razão das oitivas de testemunhas, colaboradores e dos interrogatórios dos acusados. “Desta forma e, ainda, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Alan Ayoub Malouf, Permínio Pinto, Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis e Giovani Bellato Guizardi, qualificados às fls. 04/06, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, conforme documentos angariados na fase inquisitorial”, afirmou a juíza, em trecho da decisão.

Selma concedeu prazo de 10 dias, a partir da intimação, para os réus apresentarem suas respectivas defesas.