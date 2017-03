Ex-governador Júlio Campos tem alta hospitalar

Conforme notícia divulgada ontem na Capital, o ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos (DEM), que passou por um transplante de fígado no último dia 13, recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (21). Ele estava internado no Hospital São Carlos, em Fortaleza (CE), unidade em que foi submetido ao procedimento cirúrgico para tratar de uma cirrose hepática. O ex-governador deve permanecer na cidade até o próximo dia 31. De lá, segundo foi divulgado, ele seguirá para São Paulo para realizar exames com a equipe médica que já o acompanhava desde antes da cirurgia.

Ainda assim, Júlio Campos, conforme foi repassado, precisará viajar para São Paulo, provavelmente, a cada 60 dias, para realizar checkups. Pessoas ligadas ao ex-governador afirmam que a recuperação está sendo melhor que o esperado. Ele já está, inclusive, se alimentando de sólidos. Em um vídeo publicado no último sábado (17), uma das filhas de Júlio, Silvinha Campos, mostrou o pai fazendo leves exercícios de fisioterapia. “E ainda tem gente que não acredita em milagres. Já temos alta do hospital programada”, disse ela, na legenda.