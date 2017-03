O ex-deputado estadual José Riva (sem partido) foi condenado a 21 anos e oito meses de prisão por desvio de R$ 5,4 milhões, em valores corrigidos, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio de uma empresa de fachada. A decisão foi dada anteontem (28) pela juíza Selma Arruda, da Sétima Vara Criminal da Capital (Vara Contra o Crime Organizado).

Essa foi a primeira condenação penal do réu pelos crimes que foram investigados durante a operação Arca de Noé, da Polícia Federal, deflagrada em 2003. Riva foi sentenciado por peculato (11 anos e oito meses de prisão) e lavagem de dinheiro (10 anos de reclusão) ocorridos entre novembro de 2000 e dezembro de 2002. O ex-deputado, porém, poderá recorrer da determinação em liberdade, já que a prisão dele não foi decretada pela Justiça. No processo, ele confessou o desvio de dinheiro público.

O ex-deputado é acusado de desviar, na época, mais de R$ 2 milhões por meio de pagamentos feitos à empresa João Roberto Borges Papelaria. A empresa de fachada, criada a pedido da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para encobrir o crime, recebeu 41 pagamentos em cheques. Desses, 20 foram descontados diretamente da boca do caixa, o que é ilegal quando se trata de contratação por meio de licitação, conforme a decisão judicial.

“Durante anos a fio, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi assacada sem piedade pelo acusado, mediante a utilização de empresas fantasmas e da simulação de contratação de serviços ou aquisição de bens e isso retrata verdadeira continuidade delitiva”, diz a juíza Selma Arruda em trecho da decisão.

Riva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado com outras 10 pessoas, entre elas o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro e o ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Humberto Bosaipo.

A ação, entretanto, foi desmembrada e está, desde 2015, na Sétima Vara Criminal, em função da perda de foro privilegiado por parte de Riva, que naquele ano já não era mais deputado estadual.

“EXTREMAMENTE GANANCIOSO”

Ao decretar a pena, Selma Arruda afirmou que Riva cometeu os crimes por “ganância” e fez da vida política “um meio de locupletamento ilícito”. “Tratava a coisa pública como se sua fosse, ora praticando os desvios em favor próprio, ora para aquisição de bens, ora para quitação de dívidas ilicitamente contraídas durante a campanha eleitoral (caixa 2), ou para praticar fisiologismo ou mesmo para beneficiar comparsas. José Geraldo Riva tem formação superior, portanto, tem entendimento suficiente da ilicitude de seus atos, de modo que percebo que praticou os crimes com dolo direto e intenso”.

Ela destacou que o ex-deputado possui a vida marcada por desvios de conduta, mas possui relacionamento social intenso, “tanto que há pouco tempo pretendia candidatar-se ao Governo do Estado de Mato Grosso e só não o fez graças à ação do Judiciário”. “Não há dados concretos que me façam aquilatar sua personalidade, embora já tenha deixado antever que é pessoa extremamente gananciosa e relativiza seus escrúpulos quando se trata de enriquecer. Todavia, durante o interrogatório foi colaborativo e mostrou-se de certa forma arrependido, ainda que tal arrependimento possa ter se ocasionado apenas por conta da estratégia defensiva que adotou ao final do trâmite deste processo”.

Desta forma, a juíza entendeu que, com base em todas as informações constantes no processo, “não há outro caminho senão a condenação.”. “As circunstâncias em que os crimes foram cometidos não favorecem o acusado, que se aproveitava da qualidade de membro da Mesa Diretora do Poder Legislativo Estadual não apenas para promover os desvios e o branqueamento do dinheiro ilícito, mas armou toda uma estratégia e comandou uma equipe de pessoas especialmente nomeadas para possibilitar o sucesso da empreitada criminosa. Tudo foi arquitetado e gerido pelo acusado”.

“A nocividade da ação do réu foi além dos fatos por ele praticados, já que, tratando-se de líder político, utilizava dos próprios desvios para alimentar suas campanhas eleitorais e retroalimentava sua permanência no poder”.

OUTRO LADO

Por meio de nota, ao defesa de Riva disse que a condenação por lavagem de dinheiro é “descabida” porque “o próprio órgão ministerial já havia se manifestado pela absolvição em relação a esse delito”. E afirmou que a pena para peculato é “extremamente desproporcional” porque desconsiderou a contribuição do réu com a Justiça e que acaba sendo um desestímulo para novas colaborações.

A defesa disse ainda que a Justiça estadual não é competente para julgar o caso e que aguarda recurso no Superior Tribunal de Justiça referente a essa questão.