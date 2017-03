Ex-deputado aceita comandar a Saúde em Mato Grosso

O governador Pedro Taques (PSDB) anunciou, ontem (17), que o novo secretário de Saúde do Estado será o ex-deputado e ex-senador Luiz Soares, que atualmente ocupa o mesmo cargo na Prefeitura de Várzea Grande. Soares irá substituir o atual secretário João Batista Pereira da Silva que teve a saída anunciada na última terça-feira (14).

Luiz Soares já foi secretário de Saúde de Cuiabá por seis anos e, a convite da prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), passou a gerir a saúde daquele município em abril do ano passado. Segundo o governo do estado, Luiz Soares irá iniciar a transição na Secretaria Estadual de Saúde (SES) com o atual gestor a partir da próxima segunda-feira (20).

TROCAS

Luiz Soares será o quarto secretário a chefiar a pasta em pouco mais de dois anos de mandato do governador Pedro Taques, que inciou a gestão em 2015. João Batista ficou no cargo por quase oito meses e pediu exoneração nesta semana.

Antes de João Batista, estiverem cargo Eduardo Bermudez e Marco Bertúlio. Os dois também pediram demissão.