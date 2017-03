Caso envolveu funcionário de loja e um menor acusado de furto e ocorreu fora do estabelecimento, mas empresário vem sofrendo retaliações.

O empresário Rui de Freitas Lima, que atua no setor de bicicletaria no Jardim São Sebastião II, vem sentindo na pele o drama da insegurança e violência que vive o Brasil. Ele vem sendo ameaçado de morte após um incidente envolvendo um funcionário dele, agora já demitido, que teve uma bicicleta furtada e, após desentendimentos e alegando legítima defesa, acabou desferindo um disparo de arma de fogo contra o acusado pelo furto, que acabou não resistindo e morreu. Diante da situação, o lojista conclama pela paz e pelo direito de trabalhar com segurança.

Segundo registrado em um boletim de ocorrência, o funcionário envolvido no incidente teve a bicicleta dele furtada na semana passada e a localizou em uma “boca de fumo”, onde o suspeito pelo furto exigia um resgate em dinheiro para a devolução. Na sequência, a bicicleta foi recuperada pela polícia e o acusado foi apreendido, pois se trata de pessoa menor de 18 anos. O funcionário relatou no boletim que passou a receber ameaças de morte do acusado de furto por ter envolvido a polícia na situação.

O funcionário disse a polícia que, nesta segunda-feira (20), o acusado pelo furto da bicicleta apareceu nas proximidades da bicicletaria, passando a ameaçá-lo de morte. Nessa ocasião, ele atesta que o menor partiu para cima dele, dizendo que o mataria e, com receio de perder a vida, desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção e saiu do local, com medo dos outros colegas que estavam com o rapaz. O trabalhador se apresentou à polícia, com a arma de fogo utilizada no episódio, sendo liberado.

Rui Lima relata que, após o incidente entre o ex-funcionário e o acusado pelo furto, sua loja foi alvo de retaliação na madrugada desta quarta-feira (22), com pichações e tentativa de incêndio. Nessa ocasião, jogaram uma garrafa de coquetel molotov no interior da loja, que atingiu uma bicicleta e provocou fogo. O incêndio foi controlado pelo proprietário do estabelecimento que se dirigiu imediatamente à loja, assim que o alarme disparou. Além disso, o lojista atesta que corre a informação em bairros da região que vão matá-lo. As ameaças estariam partindo de “comparsas” do menor morto.

Atuando no segmento empresarial há 10 anos, Rui Lima disse à reportagem que está muito preocupado com toda essa situação, apesar de não ter envolvimento nenhum com o episódio que levou a óbito o acusado do furto. “Isso é a pior coisa que tem… Você fica refém do medo”, avaliou ele para reportagem. “Como a gente trabalha numa situação dessa?”, questionou. Um consolo, segundo ele, é que a Polícia Militar e a Polícia Civil vêm lhe dando todo o apoio, inclusive intensificando as rondas na região.

Rui Lima repassou que o funcionário envolvido no caso foi desligado da empresa, pois a loja não compactua com violência e crime. Agora, após o incidente, o empresário diz que estão surgindo vários boatos dizendo da sua colaboração com a morte do rapaz, o que ele rechaça veementemente. Ele atesta que não tem nada ver com a situação. “Para que eu vou atrás de bicicleta de malandro se tenho um monte em minha loja?”, alega o empresário. “Na região aqui ninguém tem nada contra mim”, reforçou ele, acrescentando que nunca foi envolvido em nenhum tipo de crime e nunca teve qualquer problema com funcionários ou com clientes.

Depois de ficar com a loja fechada na terça e quarta-feira, o lojista informa que ontem reabriu as portas. “Espero que parem com essas ameaças. Entendo a dor das duas mães envolvidas, mas não tenho nada ver com isso… Eu preciso trabalhar”, externou o empresário, pedindo que a justiça seja feita.