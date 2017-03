Duplicação do prolongamento da Rio Branco é adiada

As obras da pavimentação da segunda pista do prolongamento da Rua Rio Branco, entre o Residencial José Sobrinho e o Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis, tiveram que ser adiadas em função da necessidade de uma alteração no projeto. O governador Pedro Taques havia anunciado o começo dessas obras desde 2015, mas problemas de ordem burocrática ainda vem sendo sanados.

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), esclareceu ao Jornal A TRIBUNA que, devido a alteração no projeto, a obra de duplicação do prolongamento da Avenida Barão de Rio Branco aguarda uma reprogramação da Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo a Sinfra, o projeto de duplicação do prolongamento da avenida teve seu traçado original alterado porque passava por dentro de uma propriedade particular. Para evitar transtornos com desapropriação, a solução encontrada pela equipe do governo foi criar um contorno viário passando por fora da área privada até chegar a Avenida Contorno Norte.

Apenas uma das pistas do prolongamento da Rua Rio Branco foi pavimentada pela Prefeitura de Rondonópolis, sendo concluída no final de 2013. Depois, um trecho de aproximadamente 400 metros da segunda pista foi pavimentado por uma empresa que implanta um loteamento na região. A pavimentação da outra pista ficou a cargo do Governo do Estado, aproveitando um resíduo de emenda parlamentar com contrapartida estadual.

Desde então, o Governo do Estado havia feito várias promessas de conclusão da duplicação do prolongamento da via. Primeiro, em 2014, foi o então secretário estadual de Transporte e Pavimentação Urbana (Setpu), Cinésio Nunes, que anunciou a expedição da ordem de serviço para essas obras. Depois, em 2015, foi a vez do governador Pedro Taques anunciar que tinha expedido a ordem de serviço para a execução das obras.

Enquanto a duplicação não sai, por causa da alteração do projeto e reprogramação financeira, a população sofre com o fluxo intenso de veículos na única pista pavimentada existente. Além de servir de acesso à BR-364, saída para Cuiabá, a referida via vem sendo a principal opção viária para um crescente número de pessoas que vem passando a residir nos vários bairros e loteamentos da região, como os residenciais Antônio Geraldini, Mathias Neves, Padre Lothar, João Morais, loteamento Jardim do Parque, entre outros.

Até agora não foi repassada uma nova previsão para execução das obras da pavimentação da segunda pista do prolongamento.