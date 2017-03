Uma reportagem veiculada ontem (15) pela rádio Jovem Pan, de São Paulo, cita que um possível desdobramento da operação “Lava Jato”, que investiga esquemas de corrupção envolvendo políticos, empreiteiros e a estatal Petrobras, pode atingir a prefeitura de Rondonópolis. Na reportagem, a jornalista Vera Magalhães falava das dificuldades encontradas pela Justiça após os 83 pedidos de abertura de inquérito realizados pelo Procurador-Geral da República.

Segundo divulgado pela jornalista, o caso conhecido como “Lista de Janot”, inclui senadores, deputados, ministros, ex-ministros e até governadores de Estado. Ao afirmar que pelo volume de informações que deverão ser analisadas pelas instâncias superiores da Justiça – como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) -, a jornalista disse que seria como se uma “sucuri engolisse um boi”, fazendo referência aos possíveis desdobramentos das investigações que, segundo ela, “não tem nada a ver com a Lava Jato”.

Entre esses possíveis desdobramentos, que não possuem relação direta com o as propinas da Petrobras, está um caso que, segundo a jornalista, foi comentado por um dos procuradores envolvidos na Lava-Jato. Sem citar nomes, disse apenas se tratar de “um caso de propina na prefeitura de Rondonópolis”. A comunicadora, no entanto, não revela mais detalhes sobre o suposto esquema e nem o ano que isso teria acontecido.

“Têm centenas de casos que não têm nada a ver com a Lava Jato, que vão dar margens a novos processos. Por exemplo, um procurador me falou, de uma propina cobrada na prefeitura de Rondonópolis. Então, vem por aí, várias sucuris”, se limitou a dizer a jornalista.

Nos últimos anos, a prefeitura de Rondonópolis foi administrada por Zé Carlos do Pátio – 2009 a abril de 2012 -, Ananias Filho – abril a dezembro de 2012 -, Percival Muniz – 2013 a 2016. Em janeiro de 2017, Pátio retornou ao comando do município.

JÁ RESPINGOU EM RONDONÓPOLIS

No ano passado, a operação “Lava Jato” já havia respingado em Rondonópolis com a 35ª fase, onde foram cumpridos pela Polícia Federal (PF), durante a manhã do dia 26 de setembro de 2016, mandados de busca e apreensão. Conforme informação do auditor da Receita Federal, Roberto Leonel de Oliveira Lima, durante uma coletiva de imprensa realizada na sede da PF em Curitiba (PR) no dia da operação, havia a suspeita de que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, preso pela Lava Jato, utilizou “laranjas” para aquisição de uma fazenda no Município, adquirida com dinheiro de propina recolhida junto a empreiteira Odebrecht. Além disso, de acordo com a Receita Federal, o local foi escriturado com valor abaixo do real.

A fazenda Dora Pauliceia, de 800 hectares, fica localizada no quilômetro 15 da MT-130 em Rondonópolis, e foi adquirida por Juscelino Dourado pelo valor de R$ 26 milhões em 2012. O imóvel pertencia anteriormente a Dora de Castro e, com a venda, passou a se chamar Fazenda Dourado da Pauliceia, continuando a utilizar a marca.