Uma máquina retroescavadeira que havia sido furtada, foi recuperada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (PJC), em ação desenvolvida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do Município. A máquina estava escondida em uma chácara na Avenida Bandeirantes, próximo ao bairro Jardim das Flores.

O maquinário foi furtado em um canteiro de obras no bairro Sagrada Família, no dia 26 de fevereiro, e o locatário, em conversa com a reportagem, já contabilizava o prejuízo que teria para ressarcir o proprietário, devido ao furto da máquina que havia sido alugada. “As vezes você conversa com esses meninos [investigadores] e acha que eles nem estão ligando, mas eles estavam sim procurando e, graças a Deus, encontraram a máquina”, disse.

Desde o registro do furto, os policiais civis realizaram diversas diligências com o intuito de localizar o maquinário da marca JCB, modelo 214E, incluindo monitoramento em vários locais de provável esconderijo.

Após a comunicação do crime, câmeras de segurança de diversas casas e estabelecimentos comerciais foram avaliadas, contudo, ao chegar na região do Anel Viário, nenhum registro mais foi feito, e os investigadores tiveram então que descobrir para onde a máquina havia sido levada.

Com o avanço das investigações, foi possível encontrar a retroescavadeira, que estava em uma chácara onde funciona um depósito de reciclagem. O proprietário do local teria autorizado a guarda do item furtado nas dependências de sua propriedade, segundo entrevista realizada com trabalhadores entrevistados pelos policiais civis. Ele responderá por receptação.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil para identificar os autores do furto, já que de acordo com um funcionário da chácara, três homens e uma mulher deixaram a mesma no local.