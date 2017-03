O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) anunciou ontem recursos para a área da saúde Rondonópolis. Trata-se, conforme o deputado, de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Santa Casa de Misericórdia e uma outra emenda relacionada à implantação de um Hospital de Pequeno Porte (HPP) na qual contribuirá com R$ 2,5 milhões.

Segundo o deputado, os recursos destinados à Santa Casa serão aplicados na restruturação da Central de Material de Esterilização (CME) para garantir o controle de qualidade do Hospital. Quanto à implantação do HPP, parte do recurso, R$ 1 milhão, virá em 2017 e o restante será complementado em 2018.

“Esse hospital será de extrema importância para a população da Região Sudeste, pois atenderá todos os municípios ao derredor da cidade, oferecendo suporte para a Unidade de Pronto Atendimento”, explica o deputado.

Para o diretor da Santa Casa, Kemper Carlos Pereira, todo o recurso é bem vindo e terá importante papel na restruturação da CME.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), por seu lado, afirmou que está buscando parcerias para ajudar a Santa Casa que vem passando por situação delicada. “Estamos nos esforçando para ajudar a Santa Casa. Hoje temos esse recurso do deputado Valtenir e em breve teremos as cirurgias cardíacas, pois já conseguimos credenciar o hospital”, afirmou o prefeito.

Quanto ao HPP, Pátio declarou que a obra será uma das maiores que Rondonópolis receberá, pois será a retaguarda UPA, dando os primeiros atendimentos para a população. “O Hospital de Pequeno Porte funcionará aonde antes era o Pronto Atendimento. Aquela estrutura receberá melhoramentos e equipamentos”, finalizou o prefeito.