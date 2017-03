Delegado regional fala sobre Segurança Pública para cursilhistas

O delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Souza Lopes, foi convidado para uma conversa, com a comunidade católica cursilhista, em que apresentou os trabalhos realizados pela Polícia Judiciária Civil na região. O encontro, realizado na noite de anteontem (27.03), reuniu mais de 100 pessoas, no salão da igreja Bom Pastor em Rondonópolis.

A reunião dos cursilhistas acontece todas as segundas-feiras, na Escola de Formação, sempre contando com um convidado para falar à comunidade. O convite ao delegado regional partiu da Paróquia São João Batista. Claudinei aproveitou a oportunidade para falar sobre Segurança Pública, as atribuições das Polícias e o trabalho integrado.

O delegado falou ainda sobre a composição da Regional de Rondonópolis, formada por 22 delegacias, em 15 municípios, a atuação em parcerias internas e externas com objetivo de resolver problemas de estrutura e pessoal, além de fazer um resumo do último ano de gestão.

“O encontro é uma grande oportunidade de aproximação da Polícia Civil com representantes da sociedade, como empresários, comerciantes, professores e donas de casa. É um momento para mostrar que não atuamos somente com ações repressivas, mas que também desenvolvemos o lado social, através de palestras, mutirões e outras setores envolvidos”, destacou o regional

Acompanharam a apresentação do delegado, os policiais civis da Delegacia Regional, Grupo Armado de Respostas Rápida (Garra), Núcleo de Inteligência, 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).