Defesa Civil emite alerta de atenção para trecho da BR-364

A Defesa Civil do Estado de Mato Grosso emitiu um alerta ontem (21) para que as pessoas que trafegam pela BR-364, no trecho que liga Cuiabá a Rondonópolis, tenham atenção redobrada ao passar pelo Rio Aricá-açu, na região da Serra de São Vicente.

Devido as chuvas dos últimos dias, o nível do rio subiu e a orientação é para que os motoristas que vão passar pelas proximidades reduzam a velocidade de seus veículos. Até o fechamento da edição, a informação era de que o trânsito seguia tranquilo e liberado, sendo o alerta apenas para precaução.

Conforme o coordenador de Proteção de Cuiabá, Paulo Wolkmam, a Defesa Civil está monitorando o local, mas o mesmo fez uma recomendação para que os motoristas tenham atenção redobrada, já que se chover mais, há riscos de aquaplanagem e de desbarrancamento da pista no trecho em questão.

No último domingo (19), a região já havia sido afetada por uma chuva torrencial, que provocou a inundação das piscinas de um hotel também na Serra de São Vicente. Conforme a direção do local, a situação voltou ao normal em menos de 12 horas, e assim que a água baixou foi feita a limpeza do estabelecimento.