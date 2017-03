A juíza de direito Aline Luciane Ribeiro Viana Bissoni, da 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, atendeu ação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da defensora pública Bethania Meneses Dias, da unidade local, e determinou que a Universidade Anhanguera devolva uma bolsa de estudos concedida a uma estudante, que foi retirada sem mais explicações.

Na decisão, a magistrada determina que, por meio de tutela antecipada atendida, a Universidade emita novos boletos com o desconto de 50% no valor da mensalidade concedido anteriormente, sob pena de pagar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Conforme a ação da Defensoria, a estudante procurou o órgão porque após a concessão e gozo de uma bolsa de estudo por mais de um ano, a faculdade, sem qualquer justificativa, suspendeu parcialmente o desconto. “A aluna procurou diversas vezes a direção para restabelecer o desconto, e nunca foi dada qualquer explicação, se vendo na iminência de deixar o curso por não ter condições de arcar com o custo das mensalidades”, se manifestou a defensora pública Bethania na ação.

Conforme os documentos anexados ao processo, após a concessão da bolsa de 50% em julho de 2015, os boletos passaram a ser emitidos naturalmente com o desconto, o que perdurou até o boleto com vencimento no dia 20 de julho de 2016. No mês de agosto de 2016, após renovar a matrícula, com o desconto devido, a estudante foi surpreendida com a supressão de seu desconto, passando, “injustificadamente e sem qualquer aviso prévio, a ter um boleto com o desconto de apenas 30%. Observa-se um ato extremamente abusivo por parte da faculdade, que se aproveita da falta de informação dos alunos e comete ilegalidade que podem até chegar impedir que o aluno lesado conclua o ensino superior”, diz trecho da ação.

Ainda conforme a Defensoria Pública, antes de buscar o Judiciário, a estudante buscou solução amigável várias vezes, pessoalmente, por telefone, chat, e-mail, ofício expedido pela própria Defensoria e, por todas as vias, a Universidade permaneceu inerte, sem apresentar qualquer resposta ou justificativa.

A ação pede ainda que a Anhanguera declare nula a cobrança das mensalidades que não respeitaram o desconto de 50% e restitua, em dobro, os valores pagos indevidamente pela aluna, com correção monetária e juros.