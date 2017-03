De paliativo em paliativo

Desde que os distritos industriais foram criados em Rondonópolis os problemas de infraestrutura nesses locais sempre foram algo recorrente. Na verdade, com o decorrer do tempo e a instalação de mais empresas, os problemas somente aumentaram. É assim no Distrito Industrial Rondonópolis (o mais antigo), no Distrito Industrial Vetorasso, no Distrito Elio Bortoli Razia, no Distrito do Terminal da ALL e no Minidistrito Industrial de Vila Operária.

O grande erro em cada um deles, infelizmente, foi a sua criação e liberação para uso das empresas sem a devida infraestrutura necessária, como pavimentação e drenagem. Até os Distritos Industriais mais recentes foram criados sem que tivessem a estrutura necessária, como a pavimentação das vias, e sem que tivessem nenhum tipo de intervenção do Ministério Público, que faz esse tipo de trabalho nos loteamentos residenciais urbanos.

O resultado são Distritos Industriais que necessitam de investimentos de expressiva monta, especialmente em pavimentação e drenagem, mas cujos problemas vão se perpetuando de gestão em gestão sem nenhuma alteração significativa. Nem ao menos fazem um trabalho de limpeza das áreas ainda inutilizadas e que enchem de mato na época da chuva, especialmente no Distrito Industrial Rondonópolis e Distrito Industrial Vetorasso.

Apesar desses espaços serem a grande fonte de arrecadação dos cofres públicos, com geração de milhares de empregos, as nossas autoridades públicas pouco revertem os impostos pagos pelas empresas ali instaladas em benefícios necessários para elas. As empresas e indústrias que se instalam em Rondonópolis o fazem pelo potencial da cidade, não pela estrutura pública ofertada pelo poder público.

Nem Estado, nem Município, nem União dá a devida atenção para essas áreas industriais. Cabe sempre à imprensa e aos empresários desses locais estarem reclamando e cobrando as melhorias necessárias das autoridades, o que nem sempre é correspondido. Vamos torcer que a nova gestão Zé Carlos do Pátio tenha uma visão diferenciada de tratamento dos nossos distritos industriais, que não podem mais serem ignorados. O secretário de Desenvolvimento Econômico, o ex-vereador Milton Mutum, sempre acompanhou como legislador essa problemática dos nossos distritos, cobrando providências por parte do poder executivo. Agora chegou a sua vez de encontrar as soluções.

Chega de paliativos nessas áreas tão importantes para Rondonópolis!