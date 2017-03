Cruzeiro empata com o Tombense, frustra torcida e vê rival disparar na liderança

Com futebol pobre, o Cruzeiro voltou a tropeçar no Campeonato Mineiro. Mesmo com os titulares, a Raposa não conseguiu bater o Tombense e empatou por 1 a 1, neste domingo, no Mineirão – o outro tropeço ocorreu na quarta rodada: 1 a 1 contra a URT. O uruguaio Arrascaeta, aos 30 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. O time de Tombos empatou com o atacante Alex Gonçalves, na etapa final.

Com o resultado, o time celeste chegou aos 20 pontos, na vice-liderança do Estadual, e não garantiu nesta rodada a classificação à semifinal. A liderança da fase inicial ficou ainda mais difícil para os comandados de Mano Menezes, uma vez que o Atlético, ponteiro do torneio, abriu quatro pontos de vantagem, restando três rodadas. O Tombense foi aos 11 pontos. A Raposa volta a campo na terça-feira, às 19h, quando enfrenta o Joinville, em Santa Catarina, pela Primeira Liga. O próximo adversário no Mineiro será o Uberlândia, no Parque do Sabiá, segunda-feira, dia 27.