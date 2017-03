O Cruzeiro segue invicto em 2017. Na tarde deste domingo, em Teófilo Otoni (MG), venceu o América T.O., por 1 a 0, gol de Alisson, e continua na perseguição do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. O time de Belo Horizonte (MG) dominou todo o jogo e soube segurar a vitória construída no primeiro tempo. Apenas no final, a equipe da casa esboçou uma reação, mas sem sucesso.

No próximo domingo, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o América T.O. enfrenta a URT, em Patos de Minas (MG), enquanto o Cruzeiro faz o clássico com o América-MG. Os dois jogos às 15h. Antes, porém, o Cruzeiro tem compromisso pela Copa do Brasil: quarta-feira, às 20h45, pega o Murici-AL, pelo jogo de ida da terceira fase, em Murici (AL).