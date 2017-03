Comportamento agropecuário de Mato Grosso no final do século passado – VI-VI

Finalmente, chegamos a nossa região, o sudeste matogrossense onde atualmente reúne os seguintes municípios: Rondonópolis, Campo Verde, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Itiquira, Pedra Preta, São José do Povo, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, General Carneiro, Guiratinga, Poxoréu, Tesouro, Paranatinga, Araguainha e Ponte Branca.

Seu sistema viário compreende várias rodovias pavimentadas, como a BR-070, BR-364 e BR-163, que convergem para Rondonópolis, possibilitando o acesso tanto aos mercados de Goiás e do Distrito Federal, via Goiânia, como ao mercado de São Paulo com extensões às regiões Sul e Sudeste, via Campo Grande.

De ocupação mais recente, constitui-se como centro de emigração diferenciado, tendo sediado diversos projetos de colonização, particulares e oficiais, já na década de 1960, da mesma forma como foi objeto de investimentos significativos no âmbito do programa Polocentro, a partir do qual intensifica-se a cultura da soja, no decorrer da década de 1970.

Além disso, do final da década de 1980 até 1996, o governo federal, através do Incra, implantou 14 projetos de assentamentos em nove municípios da região, além de um outro implementado sob a responsabilidade do governo estadual (Intermat). No conjunto, estes projetos totalizam 69.696 ha e 1.669 famílias assentadas.

A estrutura de posse da terra apresenta-se ligeiramente diferenciada em relação ao contexto estadual, expressando uma melhor distribuição do recurso fundiário: apenas 13,8% de seu território é apropriado por estabelecimentos de mais de 10.000 ha (este índice atinge 28,6% no total do Estado), enquanto 33,9% dos estabelecimentos possuem menos de 100 ha (contra 48,2% no Estado) e abrangem 1,8% da área.

Mas a região caracteriza-se principalmente pela densidade e diversificação de sua estrutura produtiva, abrigando o maior pólo agroindustrial do Estado – Rondonópolis – além da expressiva participação na produção agropecuária estadual. O efetivo do rebanho bovino regional atingia, em 1994, mais de 2,5 milhões de cabeças (20,4% do total estadual), enquanto as áreas de lavoura contribuíam com 34,1% do valor da produção agrícola.

A região pode ser subdividida em oito diferentes áreas, que refletem o surgimento e aprofundamento de especializações produtivas: Primavera do Leste (grãos); Jaciara (cana-de-açúcar, bacia leiteira e sub-pólo agroindustrial); Rondonópolis (pólo agroindustrial); Paranatinga (área de expansão da pecuária e grãos); Itiquira ( grãos e algodão); Alto Taquari (grãos); Poxoréu (pecuária); e Araguainha (pecuária extensiva tradicional).

Os municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste e Itiquira, além de concentrarem a maior parte da produção de grãos em nível regional, também concentravam o maior número de tratores e colheitadeiras, respectivamente 43,7% e 34,9% do total estadual em 1995. Em Primavera do Leste e Rondonópolis encontra-se 12,2% da capacidade de armazenagem do Estado. Rondonópolis, maior pólo agroindustrial do Estado, apresenta uma estrutura significativa: isso em 1994, possuía cinco frigoríficos e 10 laticínios, 11 beneficiadoras de algodão, látex e café, cinco unidades de beneficiamento industrial da soja, uma destilaria de álcool, além de 24 beneficiadoras de café e arroz.

Seus principais segmentos são as áreas de carnes (engorda e frigorificação), grãos-óleo-farelo, grãos-carnes (no ramo de carne suína), destacando-se ainda outros encadeamentos industriais, em processo de implantação, como rações e avicultura–abate–frigorificação.

Primavera do Leste, que, juntamente com Campo Verde e Novo São Joaquim, apresenta alta intensidade na expansão da agricultura moderna, vem constituindo uma estrutura agroindustrial especializada na cadeia grãos-óleo farelo e grãos-carnes, tendo implantadas cinco beneficiadoras de soja e uma de arroz.

O município de Itiquira, além de sediar uma cultura algodoeira significativa (juntamente com Pedra Preta e São José do Povo) e apresentar elevada expressão na produção de látex estadual (20%), corresponde a uma área de expansão das atividades produtivas modernas, especialmente nucleadas em Rondonópolis. Assim, sua estrutura agroindustrial compreende um frigorífico e uma algodoeira, diversos laticínios e arrozeiras, destacando-se uma grande beneficiadora de látex (Grupo Michelin). Na produção de grãos, destaca-se ainda o município de Alto Taquari, por apresentar alta intensidade na expansão das atividades agrícolas modernas, especialmente na produção de milho e soja, que, em 1994, equivalia a 3,1% do montante estadual.

Jaciara constitui outro centro de desenvolvimento na região, exercendo uma forte polarização em relação a municípios do entorno, podendo-se destacar sua importância na produção estadual de cana-de-açúcar (15,8%) e leite (7,8%). A estrutura agroindustrial local conta com duas unidades sucro-alcooleiras, laticínios e beneficiadoras de café e arroz. Destacam-se ainda as funções de complementaridade, exercidas pelos municípios de São Pedro da Cipa (reservatório de mão-de-obra), de Juscimeira e Dom Aquino (bacia leiteira).

Na atividade da pecuária, além do pólo agroindustrial de Rondonópolis, destacam-se os municípios de Paranatinga, Pedra Preta, Itiquira e Poxoréu. Paranatinga localiza-se numa região que apresenta dois espaços naturais distintos: cerrado e área de transição. A partir destes condicionantes naturais, possui mais da metade de sua área ocupada por pastagens, enquanto a porção restante apresenta-se mais claramente como área de expansão da agricultura comercial e da pecuária.

A expansão da pecuária vem apresentando alta intensidade e nível médio de expansão da agricultura comercial, o que a caracteriza na tipologia de área de transição com tendência para a expansão da pecuária. Em 1994, Paranatinga contribuía com 2,3% do rebanho bovino e 1,1% do valor da produção agrícola estadual, destacando se também na produção de arroz (6,9%). Sua estrutura agroindustrial limita-se a unidades de beneficiamento do arroz.

Em Poxoréo, a atividade pecuária vem se expandindo no período mais recente, com níveis médios de expressão da agricultura moderna. Praticamente em todos os municípios polarizados por Poxoréu, principalmente em Tesouro, há forte predominância da pecuária, devido às formas acentuadas do relevo que representam fator impeditivo à expansão das culturas mecanizadas, aliadas à baixa produtividade do solo. Em 1994, Poxoréu mantinha um rebanho significativo (1,8% do montante estadual), além de contribuir com 5,0% da produção de leite no Estado. As atividades agroindustriais são pouco significativas, verificando-se a presença de três laticínios e de uma beneficiadora de arroz.

Finalmente, destaca-se o baixo dinamismo da estrutura econômica de Araguainha, cuja forma de ocupação é classificada como área consolidada com tendência para a pecuária. Os indicadores de 1994 apontam para pequena significância das atividades econômicas rurais e urbanas dentro do contexto estadual, verificando-se uma baixa intensidade do uso do solo e índice médio em relação à modernização das relações de produção.

Juntamente com Ponte Branca, Araguainha contribuía com apenas 0,3% do rebanho e 0,02% no valor da produção agrícola estadual. Quanto aos aspectos sociodemográficos, a região Sudeste apresenta padrões diferenciados entre as áreas de produção que congrega. Com 337.139 habitantes em 1996, a região acompanha a média de urbanização (81%) e de ritmo de crescimento (2,0% ao ano) verificadas para o Estado. O maior centro populacional e econômico da região, Rondonópolis, concentra 43% da população e apresenta a mais alta taxa de densidade demográfica regional (33,4 hab/km²). Além disso, apresenta taxas de urbanização e de crescimento populacional ligeiramente superiores à média estadual, respectivamente 91% e 2,4% ao ano.

Excetuando-se a área bastante dinâmica que compreende os municípios de Campo Verde e Primavera do Leste, as demais apresentam involução no seu ritmo de crescimento populacional ou taxas inferiores à média do Estado.

Por fim, acerca do Centro-Oeste matogrossense caracterizado por extensas áreas de cerrado, ocupadas por uma agricultura moderna voltada à produção de grãos para exportação. A estrutura econômica dessa região é bastante diversificada e com intenso dinamismo, destacando-se a agricultura comercial, a pecuária e a extração vegetal. Em 1994, a região contribuía com 25,9% do valor da produção agrícola estadual e com 8,5% do efetivo bovino. Esse estudo será em breve apresentado aos leitores no último texto conclusivo acerca do Comportamento Agropecuário de Mato Grosso.

(*) Ney Iared Reynaldo, doutor em História da América, docente do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas/ICHS/CUR/UFMT – niaredreynaldo@bol.com.br