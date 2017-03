O atacante Rafael Sobis foi o grande responsável pela vitória do Cruzeiro sobre o América, neste domingo, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Aos 16min do primeiro tempo, o camisa 7 converteu a cobrança de pênalti sofrida por ele mesmo e garantiu o resultado que colocou o clube celeste na primeira posição provisória do Estadual, agora com 19 pontos. Já o Coelho, que até melhorou no segundo tempo e exigiu grandes defesas do goleiro Rafael, caiu do terceiro para o quarto lugar, com 11 pontos.

Agora, o Cruzeiro terá de secar o Atlético, que enfrentará o Tupi nesta segunda-feira, às 20h, também no Independência. Basta um empate do arquirrival, que soma 18 pontos, para que os celestes continuem em primeiro.

