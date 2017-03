Escalado com uma equipe reserva, o Flamengo empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, em partida disputada na noite de ontem, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O resultado manteve o time da Gávea na liderança do Grupo B, com 11 pontos ganhos, enquanto o Voltaço chegou aos sete pontos ganhos e ocupa a segunda colocação no Grupo C.

O Flamengo sentiu a falta dos titulares e não conseguiu superar o adversário, apesar das mudanças efetuadas por Zé Ricardo no segundo tempo. O Volta Redonda chegou a criar boas chances para sair com a vitória, mas acabou esbarrando na imprecisão dos seus atacantes.

Felipe Vizeu marcou para o Flamengo, enquanto Luan empatou para a equipe da Cidade do Aço. Na próxima rodada, o Volta Redonda vai enfrentar o Macaé, no Moacyrzão; o Flamengo terá o Fluminense, pela frente, em Cariacica.

FLUMINENSE – Em partida movimentada na tarde de ontem, Madureira e Fluminense empataram por 2 a 2, em Moça Bonita. Com o resultado, os tricolores seguem na ponta do grupo C, com dez pontos. Já o Tricolor Suburbano, com apenas dois, está fora das finais da Taça Rio.

O Madureira abriu o placar no inicio de jogo, com Julio Cesar. O Fluminense só foi conseguir marcar na etapa final. Os tricolores viraram com dois gols em quatro minutos, com Pedro e Nogueira, respectivamente. Só que o Tricolor Suburbano empatou com mais um gol de Julio Cesar para dar números finais em Moça Bonita.