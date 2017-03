Colisão entre carro e ônibus deixa quatro jovens mortos e 14 feridos, em SC – 10h27′

Uma colisão na noite de ontem (2) entre um carro e um ônibus na altura do quilômetro 60 da rodovia SC-480, em Ipuaçu, no Oeste catarinense, deixou quatro vítimas fatais. Julia Bergmann, de 21 anos, Ana Paula Bussato, de 20 anos, Erica Aparecida Rosa, de 23 anos, e Talita dos Santos, de 18 anos, foram identificadas hoje (3).

Uma das vítimas estava no carro e três estavam no ônibus, que transportava universitários de Xanxerê para as cidades de São Domingos e Ipuaçu.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), outras 14 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O estado de saúde de seis feridos é grave e o de oito, é leve. Os corpos das vítimas devem ser liberados do Instituto Médico Legal de Chapecó no início da tarde.

Após a colisão frontal, o ônibus tombou em um barranco à margem da pista. A Polícia Militar Rodoviária não deu detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Fonte: Agência Brasil